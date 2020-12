Freebox Delta, Pop, Révolution, One : cette mise à jour améliore les débits et corrige plusieurs bugs

Free continue de déployer des correctifs sur les serveurs de ses différentes box. Au programme, l’intégration d’une nouvelle API d’optimisation de la configuration Wi-Fi pour Freebox Connect et la correction de plusieurs bugs.

Alors que la fin d’année approche, Free continue de déployer des mises à jour sur les serveurs de ces différentes box, à savoir les Freebox Delta, Révolution, Mini 4K, One et la petite dernière en date, la Freebox Pop. Baptisée 4.2.7, cette nouvelle mise à jour du firmware intègre une API d’optimisation pour la configuration Wi-Fi pour Freebox Connect.

Pour rappel, Freebox Connect est une application mobile qui permet aux clients Freebox de contrôler facilement l’état de leurs équipements Freebox. Il est par exemple possible de suspendre le Wi-Fi sur les appareils de ses enfants, de planifier des coupures de réseau ou bien de partager rapidement un QR code à vos amis, pour qu’ils connectent en quelques secondes à votre Wi-Fi.

En outre, ce patch améliore également le débit des stations connectées sur les répéteurs. On notera ensuite la correction de plusieurs bugs, à commencer par des vulnérabilités au niveau du contrôle parental. En effet, les notifications émanant de certains services de messagerie comme WhatsApp arrivaient quand même à leur destinataire, et ceux malgré le contrôle parental. Ce n’est désormais plus le cas.

Ensuite, un correctif a été déployé sur le Wi-Fi invité en mode « Internet seulement » avec le répéteur Wi-Fi Pop. Pour mémoire, cet accessoire disponible uniquement avec les offres Freebox Pop, Delta et Delta S permet d’étendre la portée Wi-Fi de votre Freebox dans « toutes les pièces de votre logement, y compris les plus éloignées », assure l’opérateur sur son site officiel. Sachez qu’il sera nécessaire de redémarrer votre répéteur pour qu’il puisse migrer sur la version 1.2.8 du firmware.

Pour rappel, Free a déjà déployé une mise à jour à destination des Freebox Delta, Pop, Révolution, Mini 4K et One vers la mi-novembre. Cette MAJ a principalement corrigé des bugs mineurs, comme l’impossibilité d’utiliser le caractère « égal » dans le mot de passe serveur OpenVPN, ou de sauvegarder les modifications des réglages d’affichage. En parallèle de ces multiples mises à jour, Free se prépare à dévoiler ses offres 5G.

Source : Freebox