La Freebox Pop reçoit une mise à jour qui améliore le support des manettes Xbox et PlayStation

Free commence le déploiement d’une mise à jour à destination du décodeur de la Freebox Pop. Numérotée 9.6.26, cette mise à jour apporte plusieurs améliorations intéressantes, notamment le support des manettes des consoles sans fils Xbox et PlayStation. Elle corrige également un problème de décalage audiovisuel.

Free n’est pas avare en mise à jour de ses box. Le trublion du web français est l’un des plus actifs quant au maintien des Freebox, autant du côté « serveur » que du côté « décodeur ». Au mois de mars, Free a déployé deux mises à jour de l’application Oqee ; une pour les serveurs des Freebox Pop, Mini, One, Delta, Pop et Revolution ; et une pour le répéteur WiFi proposé avec la Pop et la Delta. Et ce n'est pas fini.

Pour finir le mois, Free a annoncé le 31 mars 2021 une nouvelle mise à jour à destination du décodeur de la Freebox Pop. Elle est numérotée 9.6.26. Son déploiement est évidemment progressif. Cela veut dire que vous ne serez pas forcément parmi les premiers à la recevoir et qu’il faudra peut-être attendre quelques jours avant d’en avoir les bénéfices. Nous vous rappelons que la mise à jour du décodeur nécessite simplement un redémarrage. Il est également possible de forcer la mise à jour en passant par le menu paramètres (écrou en haut à droite de l’écran d’accueil d’Android TV). Sélectionnez ensuite « Préférences relatives à l’appareil », « À propos de » et enfin « Mise à jour du système ». L’archive de cette mise à jour pèse entre 120 et 130 Mo.

Les manettes Xbox et PlayStation mieux prises en charge

Le contenu de cette mise à jour est intéressant pour tous les utilisateurs. Les joueurs seront ravis d’apprendre par exemple que les manettes sans fils des consoles PlayStation et Xbox sont désormais mieux prises en charge. Cela ne se limite pas à ces manettes. Mais ce sont certainement les plus présentes dans les foyers. Rappelons que la Freebox Pop est capable de faire tourner quelques jeux et des émulateurs. Notez aussi que le menu Bluetooth permet désormais de déconnecter manuellement des périphériques sans fil sans avoir besoin de supprimer l’appairage.

La mise à jour améliore également l’expérience audiovisuelle de la Freebox Pop. D’abord, elle corrige un fâcheux décalage entre audio et vidéo. Elle désactive également quelques traitements appliqués lors du décodage de vidéo. La fonction CEC corrige un problème où la Freebox Pop prend la main sur la télévision lorsque celle-ci sort de veille, alors qu’elle ne devrait pas. Enfin, la Freebox Pop devient compatible avec la télécommande infrarouge de la Freebox Crystal. Voilà une curieuse amélioration. Si vous êtes concerné, dites-nous en commentaire à quoi cela peut bien servir d’utiliser la télécommande de la Freebox Crystal avec la Freebox Pop.