Freebox Pop, Delta, Revolution, One, Mini 4K : Free déploie la mise à jour 4.3.3, voici ce qui change

Free vient de lancer le déploiement de la mise à jour 4.3.3 sur les Freebox Pop, Delta, Revolution, One, et Mini 4K. Le firmware contient plusieurs correctifs et améliorations mineures. Le trublion des télécoms corrige notamment un bug survenu lors de la diffusion de fichiers avec AirMedia, la solution de Free pour profiter du AirPlay des appareils Apple, sur la Freebox Revolution.

Comme c'est le cas tous les mois environ, Free a lancé le déploiement d'une nouvelle mise à jour sur ses Freebox. La mise à jour, intitulée 4.3.3, concerne les Freebox Pop, Delta, Revolution, One, et Mini 4K. Elle était déjà disponible pour les utilisateurs membres du programme beta depuis la semaine dernière.

Le changelog mis en ligne par les développeurs répertorie uniquement des corrections. La mise à jour se contente de régler les quelques bugs et dysfonctionnements survenus sur les box de Free. Par contre, aucune nouveauté n'est au menu de ce firmware.

Les changements apportés par la mise à jour 4.3.3 des Freebox

Free annonce ainsi une mise à jour de la “documentation Freebox OS”, les documents qui détaillent le fonctionnement du système d'exploitation. Le FAI ajoute aussi la possibilité de se connecter au service SMB avec le protocole réseau IPv6.

Surtout, les développeurs assurent avoir réglé un problème “d'instabilité SMB1 lorsque SMB2 est activé”. Ces protocoles permettent de partager des fichiers à partir des disques durs réseau et des espaces de stockage connectés en USB à la Freebox. Si le protocole SMB2 est de plus en plus répandu, certains utilisateurs se tournent toujours vers le SMB1.

Enfin, Free corrige un bug qui empêche “de jouer du son via AirMedia sur la Freebox Révolution”. Depuis quelques semaines, la sortie audio analogique ne diffusait plus de son avec les contenus diffusés via AirMedia, la solution de Free pour profiter du AirPlay.

Comme toujours, il suffit de redémarrer le Freebox Server pour télécharger et installer la mise à jour. Si vous ne forcez pas l'installation du firmware, la Freebox téléchargera et installera automatiquement la mise à jour 4.3.3 dans les jours à venir. Avez-vous pu installer la mise à jour sans soucis ? On attend votre témoignage dans les commentaires.