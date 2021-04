Free abandonne les Freebox Crystal et Ophélie, l’opérateur les remplace gratuitement par la Mini 4K

Il est temps de faire ses adieux aux Freebox Crystal et Ophélie. Dans un courrier envoyé à ses abonnés, Free annonce que ceux disposant encore de ces vieilles box bénéficieront d’un remplacement gratuit par la Freebox Mini 4 K. Ils ne subiront aucune augmentation de forfait. L’opérateur explique que ces équipements ne seront bientôt plus compatibles avec son réseau fibre.

Lancées respectivement en 2008 et 2013, les Freebox Ophélie et Crystal tombent peu à peu dans l’oubli. Ce qui n’empêche pas certains utilisateurs de continuer à s’en servir. Si ce n’est pas encore le cas, ces rares abonnés devraient bientôt recevoir un courrier de leur opérateur, les informant que le changement est imminent. En effet, ce dernier leur offre le remplacement de leur box par une Freebox Mini 4K, sans frais supplémentaires.

« Cher Freenaute, vous êtes abonné au forfait Freebox et disposez actuellement d’une Freebox d’ancienne génération sur votre abonnement », peut-on lire dans la lettre. « Nous allons procéder dans les prochains jours à son remplacement par une Freebox Mini 4 K. Ce changement, réalisé à nos frais, n’aura aucun impact sur votre ancienneté et votre forfait restera au même tarif ».

Free remplace gratuitement les vieilles Freebox

Les abonnés n’auront donc pas à sortir leur portefeuille pour bénéficier d’une box plus moderne. Leur forfait ne sera pas non plus impacté. Free explique ce remplacement par une nécessité de se conformer aux normes de son réseau fibre, avec lequel les vieux équipements ne seront bientôt plus compatibles. « Attention, ce changement est nécessaire pour la continuité de fonctionnement de nos services », précise Free.

Les utilisateurs n’ont donc finalement pas le choix s’ils souhaitent conserver leur connexion Internet et leur accès à la télévision. En effet, si au bout de quelques semaines, ils n’ont pas « réalisé l’échange, certains services risquent de ne plus fonctionner ». Toutefois, on imagine qu’ils auraient peu de raison de refuser sachant qu’ils profitent d’un matériel plus récent à moindre prix. À noter que cette opération ne concerne que les abonnés résidant en zone fibre très dense.