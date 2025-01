Le boitier TV Freebox Super Player se dévoile, voici ce que l’on sait sur le futur compagnon de la Freebox Ultra

Free préparerait l'annonce d'un nouveau boitier appelé Super Player. D'après les premières informations disponibles, il s'agirait d'une box TV sous Android. Faisons le point.

Déjà un an que la Freebox Ultra est venu enrichir le catalogue de Free. Un concentré de puissance et de technologie qui n'a tout de même pas réussi à faire oublier un point essentiel : elle est arrivée seule. Les abonnés n'auraient pourtant pas craché sur un boitier TV à la hauteur de la nouvelle box. Xavier Niel est venu rapidement confirmer qu'un tel appareil était prévu, mais depuis, on attend toujours. Il refait surface non pas au détour d'un teaser dont l'opérateur a le secret, mais d'un benchmark.

Publié sur Geekbench et repéré par l'internaute Tiino-X83 sur X (Twitter), le document nous apprend plusieurs choses. D'abord un nom, le Super Player. Rien de bien original à ce niveau-là. Au moins il a le mérite d'annoncer les ambitions de Free, connu pour vouloir proposer des équipements à la pointe. Viennent ensuite des détails sur la fiche technique du boitier. Si certains sont assez logiques, d'autres étonnent.

Le futur boitier TV Super Player, dédié à la Freebox Ultra, se dévoile un peu

La Freebox Super Player tournerait à l'aide d'un processeur ARMv8 dont les 5 cœurs sont cadencés à 2,02 GHz. Le nombre de cœurs est inhabituel, les puces de ce genre en comportant généralement 4, 6 ou 8. Pour accompagner le composant, on trouverait 4 Go de RAM.

En se basant sur l'identifiant de la puce, on en déduit qu'elle provient de chez Rockship ou Broadcom, sachant que les deux entreprises en fabriquent pour les boitiers TV ou plus généralement les téléviseurs. Broadcom était associé à Free pour la Freebox Mini 4K par exemple.

Côté logiciel, c'est Android 14 qui est attendu à la manœuvre. Le benchmark livre ensuite les résultats de l'appareil sur différents tests, en mono-cœur et en multi-cœurs. Mis à part cela, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Selon toute vraisemblance, Free devrait présenter le Freebox Super Player dans l'année 2025.