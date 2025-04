Vous en avez marre de payer pour la télé que vous ne regardez pas ? Free lance la Pop S, une box 100 % internet à prix mini. On a comparé les modèles pour vous éviter la migraine… et les mauvaises surprises.

Free vient de lancer sa Freebox Pop S à 24,99 €/mois, une offre 100 % internet sans télé ni téléphone fixe. À première vue, un tarif alléchant pour ceux qui veulent juste surfer… mais face à l’Ultra, la Pop classique et la vieillissante Révolution Light, laquelle choisir ? On a décrypté chaque modèle pour vous.

Entre fibre haut débit, options TV et design, les Freebox se multiplient. La Pop S arrive dans un marché dominé par Bouygues et son offre Pure Fibre à 23,99 €. Free contre-attaque avec du Wi-Fi 7 et un répéteur inclus. Mais est-ce suffisant ?

Freebox Pop S : l’essentiel (vraiment) moins cher

À 24,99 €/mois, la Pop S est la réponse de Free à la Bbox Pure Fibre de Bouygues. Exit la télé, mais cette offre dual-play intègre toujours les appels vers les fixes. L’accent est mis sur l’internet fibre (5 Gbit/s en descendant, 900 Mbit/s en montant) et le Wi-Fi 7, même sans la bande 6 GHz. Un répéteur est offert sur demande pour les grands logements.

Comparé à la Pop classique (29,99 € puis 39,99 €), la Pop S vous fait économiser 5 à 15 €/mois. La mauvaise nouvelle, c'est que la réduction sur les forfaits mobiles Free incluse est différente. La Freebox Pop vous donne droit à un forfait Free 5G internet 5G/4G illimité à 9,99 €/mois, tandis qu’avec la Pop S, ce tarif passe à 15,99 euros après un an. C’est donc une excellente offre pour ceux qui ont déjà une TV connectée.

Freebox Pop : l’indétrônable polyvalente

À 29,99 €/mois (puis 39,99 €), la Pop classique reste le best-seller de Free. Mêmes perfs en fibre que la Pop S, mais avec un player TV Android : 200 chaînes, Disney+ et Prime Video en option, et une compatibilité Dolby Vision pour les cinéphiles. Le player peut aussi sauver les vieilles TV grâce à ses 16 Go de stockage.

Côté réseau, toujours du Wi-Fi 7. Comme avec la Freebox Pop S, le répéteur est gratuit sur demande. C’est une excellente offre pour les familles qui jonglent entre Netflix, la télévision et les appels téléphoniques. Mais attention aux options payantes : ajoutez Canal+ et Disney+, et l’addition grimpe vite.

Freebox Ultra : la surpuissante (très) gourmande

Réservée aux gros portefeuilles, l’Ultra démarre à 49,99 €/mois pour atteindre 59,99 € après un an. En échange, elle offre du 8 Gbit/s symétrique, un Wi-Fi 7 quatre bandes et des ports Ethernet 2,5 Gb/s, le rêve des streamers pro ou des foyers équipés de NAS. Le boîtier, doté d’un écran, affiche l’heure et d’autres informations essentielles.

Les services inclus (Netflix, Disney+, Cafeyn) justifient-ils le prix ? Cela dépend de vos usages. La version Essentiel, à 39,99 €/mois, retire ces options mais garde le débit. Certains préfèreront donc opter pour la Pop et souscrire à Netflix à part. Bref, l’Ultra est là pour séduire les technophiles.

Freebox Révolution Light : le fossile (à fuir)

À 19,99 €/mois puis 29,99 €, la Révolution Light mise sur la nostalgie. Lecteur Blu-Ray, disque dur 250 Go… des reliques des années 2010. Ses performances dépassent à peine le Wi-Fi 5 et 1 Gbit/s en fibre, une misère face à la Pop S. Le design encombrant et le bruit du ventilateur ne jouent aussi pas en sa faveur.

Free la maintient en vie pour les irréductibles du DVD, mais en 2025, un lecteur Blu-Ray d’occasion fait aussi très bien l’affaire. Même l’image et le son du player sont bridés en 1080p, exit les chaînes 4K. Avec tous ces défauts, difficile de la recommander.

Alors, laquelle choisir ?

Pour les minimalistes : La Pop S à 24,99 €. Parfaite si vous n'utilisez que Netflix, YouTube et les applications des grandes chaînes TV (TF1+, M6+…).

Pour les familles : La Pop classique à 29,99 € (puis 39,99 €). Avec le player TV et les options comme le forfait mobile à 9,99 euros à vie, elle couvre tous les besoins.

Pour les power users : L'Ultra, si votre budget suit. Le must pour le gaming ou les téléchargements massifs.

Pour les nostalgiques : La Révolution Light… ou plutôt, non. Vraiment, mieux vaut éviter.

Pour nous, la Freebox Pop S est clairement l’offre au meilleur rapport qualité-prix. À 24,99 €/mois sans augmentation après un an, la Pop S est l’offre la moins chère de Free sur le long terme. Comparée à la Pop classique (29,99 € puis 39,99 €), elle économise jusqu’à 180 € sur deux ans. Free joue la carte de la flexibilité : pas d’engagement, souscription en ligne en 5 minutes. Avec 5 Gbit/s en fibre et un Wi-Fi 7 (sur 2,4/5 GHz), la Pop S gère sans sourciller le streaming 4K, les appels vidéo et le gaming en ligne.

Bref, un bon plan, à condition de ne pas avoir besoin des 200 chaînes de la Pop. Pour les réfractaires aux options superflues, c’est un soulagement. Mais gare à l’écosystème Free : si vous comptez rajouter la télé plus tard, mieux vaut opter directement pour la Pop classique.

Free repositionne clairement sa gamme avec la Pop S, mais Bouygues reste menaçant avec sa Pure Fibre à 1 € moins cher, même si cette dernière a son lot de défauts. Pour rappel, celle-ci est bloquée au Wi-Fi 6E, le répéteur n’est pas offert et se contente du Wi-Fi 6, et l’éligibilité est restreinte en dehors des grandes villes.

Ce qui est sûr, c’est que la bataille des prix est relancée… et c’est tant mieux pour votre portefeuille. La Freebox Pop S n’est pas révolutionnaire, mais elle comble un vide. Pour ceux qui veulent juste internet, c’est l’offre la plus maligne de Free. Les autres modèles restent pertinents selon vos besoins… sauf la Révolution Light, qui mérite une retraite bien méritée.