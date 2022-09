Free veut révolutionner les paiements avec son propre service bancaire

Xavier Niel, le fondateur d’Iliad, la maison mère de Free, va bientôt ajouter une nouvelle corde à son arc en lançant son propre service bancaire. Nommée Stancer, cette nouvelle fintech va faire son arrivée sur le marché des néobanques d’ici quelques jours.

Après avoir révolutionné le secteur des Télécoms, Xavier Niel s’apprête désormais à s’attaquer au secteur bancaire avec sa nouvelle fintech Stancer. Sur les réseaux sociaux, on peut lire que « la révolution du paiement arrive », et on retrouve l’image d’une fusée sur le site officiel de l’entreprise, ce qui n’est pas sans rappeler le lancement de Free Mobile il y a dix ans.

Free Mobile avait vraiment chamboulé le secteur en proposant des offres sans engagement avec un SIM « seule », c’est-à-dire qu’il n’était pas nécessaire d’acheter un téléphone pour s’abonner. Après avoir récemment rappelé que son célèbre forfait à 2€ n’avait connu aucune augmentation de prix ces dernières années, l’opérateur s’est même récemment engagé à ce que les tarifs n’augmentent pas jusqu’en 2027.

Que faut-il attendre de Stancer ?

Pour l’instant, on ne sait pas très bien vers quoi veut se diriger Xavier Niel avec sa nouvelle fintech Stancer. Cette dernière pourrait devenir une banque en ligne, s’attaquant ainsi à des géants tels que Boursorama. Cependant, on imagine également Stancer prendre la forme d’une néobanque, qui arriverait plusieurs années après le lancement d’Orange Bank.

Cependant, il serait plus probable de voir Stancer s’attaquer à des services tels que Lydia, Qoonto ou encore Alma, en déployant une solution de paiement entre amis, ou spécialement dédiée aux entreprises. Aucune offre de crédit ne serait donc à la clé avec cette nouvelle entreprise. Iliad étant présent en dehors de France, Stancer pourrait même venir rivaliser avec d’autres géants tels que Klarna, Square, Stripe et même PayPal.

Il faudra sûrement attendre encore quelques jours avant d’en savoir plus à ce sujet, Free, Xavier Niel ou Iliad ayant refusé de révéler la moindre information concernant Stancer. Pour l’instant, on sait que l’entreprise compte actuellement une dizaine d’employés, et est activement en train de recruter.