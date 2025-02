Free, Orange et Bouygues plongent tête la première dans l’IA, mais pour quoi faire ?

Après Free, c'est au tour d'Orange et Bouygues Telecom de faire des annonces fortes autour de l'IA. L'occasion de constater que chaque opérateur a une stratégie bien précise en tête.

Alors que la France tient actuellement son premier sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, un acteur des télécoms a ouvert le bal en faisant une annonce de taille.

En effet, Free est devenu officiellement ce 7 février 2025 le premier opérateur à proposer gratuitement à ses abonnés un an d'accès au Chat Pro, une version avancée de l'assistant développé par Mistral AI. Forcément, il fallait bien que ses concurrents répliquent. C'est maintenant chose faite.

A lire également : Free Mobile offre Mistral AI à tous ses abonnés : activation, utilisation, on a testé et on vous dit tout

Mistral AI chez Free, Perplexity Pro chez Bouygues Telecom

Dans un communiqué officiel publié ce 11 février, Bouygues Telecom annonce offrir 12 mois d'abonnement à Perplexity Pro à tous ses clients mobile et fixe (particuliers et professionnels). “Pour les accompagner dans ces nouveaux usages numériques, Bouygues Telecom choisit de donner accès gratuitement et simplement à tous ses abonnés au moteur de réponse le plus avancé du marché, Perplexity”, explique l'opérateur.

Vous vous demandez peut-être ce qu'est Perplexity ? Pour faire simple, Perplexity est un moteur de recherche qui combine l'IA et la recherche en temp réel pour fournir des réponses extrêmement précises, fiables et surtout sourcées à toutes vos questions.

Avec Perplexity Pro, la formule payante offerte par Bouygues, l'expérience va encore plus loin en proposant notamment :

300 recherches Pro par jour

l'accès à des modèles de langage avancés comme Chat GPT4o et Claude 3

importation des fichiers illimité

de la génération d'images via Dall-E3, Stable Diffusion ou XL

des sessions de questions-réponses en format oral interactif

de l'analyse de fichiers

de la création de page personnelle sur des sujets particuliers

une plus grande personnalisation du moteur de recherche

Comme l'explique l'opérateur, les possibilités offertes par Perplexity Pro sont immenses. “Dans le domaine de l'analyse financière, la plateforme synthétise automatiquement les données boursières de différentes entreprises sous forme de tableaux comparatifs détaillés, évitant ainsi aux utilisateurs de multiplier les recherches”. A l'instant où nous écrivons ces lignes, les clients Bouygues peuvent déjà bénéficier de Perplexity Pro sur smartphone ou ordinateur. Il suffit se de rendre sur la page dédiée et créer un compte Perplexity.

Un partenariat d'envergure avec Mistral AI chez Orange

Bien entendu, Orange n'allait pas laisser ses adversaires occuper impunément le devant de la scène. L'opérateur historique a donc annoncé à son tour un “partenariat stratégique” avec Mistral AI, tout comme Free. Néanmoins, les clients ne bénéficieront pas dans l'immédiat des avantages de cette alliance.

Non, cette union va servir dans un premier temps à “concevoir la meilleure infrastructure réseau pour l'IA”. Ainsi, les équipes d'Orange et Mistral AI vont travailler main dans la main pour évaluer l'impact sur les réseaux de l'utilisation massive de l'IA et pour définir “des roadmaps technologiques pour construire les réseaux de demain”.

A lire également : Orange lance Cybersecure, “le Waze de la cybersécurité”

En outre, Orange compte exploiter l'IA de Mistral AI pour améliorer les performances actuelles de son réseau. L'idée étant d'intégrer les technologies de l'entreprise française dans son infrastructure. De cette manière, l'opérateur pourra par exemple mieux optimiser la gestion intelligente du trafic dans ses réseaux, les solution de maintenance prédictive et les opérations de réparation.

Enfin, les abonnés pourront à terme profiter des bienfaits de cette partenariat avec l'intégration du Chat Pro et du LLM Codestral dans les offres de services d'Orange. Attention, ces avantages seront malheureusement accessibles uniquement sur les forfaits Pro.