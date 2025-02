Free Mobile offre Mistral AI à tous ses abonnés : activation, utilisation, on a testé et on vous dit tout

Free Mobile offre à tous ses abonnés un an d’accès à Le Chat Pro, la version premium de l’intelligence artificielle de Mistral AI. Si vous êtes le titulaire d’une ligne mobile chez le Trublion français, vous pouvez activer dès à présent activer ce service. Où se rendre pour l’activer ? A quoi avez vous accès ? On a essayé le service pour répondre à toutes vos questions.

Depuis la sortie tonitruante de ChatGPT d’OpenAI fin 2022, tout le monde ne parle plus que d’intelligence artificielle. Les initiatives se multiplient dans le domaine. Que ce soit les grands groupes tech, comme Google, Microsoft, Twitter ou Facebook, les marques de smartphones, comme Honor, Samsung ou Apple, ou encore les start-up spécialisées dans le développement de modèles génératifs.

Dans ce domaine, OpenAI peut compter parmi ses concurrents Anthropic, créateur de Claude, Stability AI, concepteur de Stable Diffusion, DeepSeek, la surprise du début d’année venue de Chine, ou encore… Mistral AI. La start-up française ne profite clairement pas de la même exposition médiatique que certains concurrents, mais elle vient de signer un accord qui pourrait lui donner un avantage auprès des Français. Et notamment auprès des abonnés de Free Mobile.

Comment bénéficier de 1 an de Mistral AI Premium gratuitement ?

Nous rapportions fin de semaine dernière que Free Mobile allait offrir à tous ses abonnés un an d’accès à Le Chat Pro, l’IA générative premium de Mistral AI. Cette offre est valable à partir d'aujourd'hui, lundi 10 février 2025. Tous les titulaires d’une ligne Free Mobile sont concernés, qu’il s’agisse du forfait Free 5G, du forfait Série Free ou du forfait 2 euros. Notez que l’accès premium à Mistral AI est habituellement vendu 18 euros par mois. Ce n’est donc pas un cadeau anodin. Et c’est l’occasion idéale pour essayer gratuitement toutes les fonctions Mistral AI, sans aucune limitation.

En effet, l’abonnement Le Chat Pro comprend un accès au modèle le plus avancé de Mistral, des réponses étendues, un nombre d’échanges illimité avec l’IA, l’accès à un support technique dédié et la possibilité d’interroger l’IA depuis une application sur iOS ou Android. Pour profiter de cette offre, c’est très simple :

Rendez vous sur le site free.mobile.fr et connectez vous à votre compte.

sur le site et connectez vous à votre compte. Dans le menu à gauche, cliquez sur « Mes options » dans la rubrique « Mon forfait mobile ».

Le premier élément de la liste est « Le Chat Pro ». Cliquez sur « détails »

Vous accédez à un écran qui résume les avantages de l’accès Le Chat Pro.

Cliquez sur « Je souscris » et confirmez votre choix.

L’interface vous bascule ensuite sur le site de Mistral AI où vous devez créer votre compte .

. Vous pouvez créer votre compte manuellement ou connecter Mistral AI à votre compte Google , Apple ou microsoft . Cette seconde option est la plus rapide.

, ou . Cette seconde option est la plus rapide. Une fois l’inscription effectuée, vous pouvez utiliser Le Chat Pro via l’interface web (dont l'adresse est chat.mistral.ai) ou l’application mobile Le Chat disponible sur l’App Store ou le Play Store.

Vous recevez plusieurs messages de Mistral sur votre adresse mail indiquant que votre abonnement premium est actif et que vous bénéficiez du partenariat avec Free Mobile.

Notez que la facturation de Le Chat Pro est associée à votre facture Free Mobile.

Dans votre profil, vous pouvez personnaliser votre identifiant (notamment un mot de passe et une authentification à double facteur), lier un autre compte Google ou Microsoft ou même changer de formule. Au bout d’un an, si vous n’avez pas l’utilité de Le Chat Pro, vous pouvez passer à Le Chat « standard » à n’importe quel moment.

Le Chat Pro de Mistral AI est aussi bon que ChatGPT ou Gemini

La prise en main de Le Chat est très similaire à celle de ChatGPT. Comme pour ce dernier, la version premium est connectée à Internet pour offrir des informations plus pertinentes. Arbitrairement, il prendra certaines sources qu’il juge plus pertinentes. Mais vous pouvez lui en indiquer d’autres si vous en avez besoin. Les réponses sont plutôt rapides et cohérentes. L’organisation de la fenêtre est similaire. Vous pouvez reprendre une conversation entamée précédemment et même partager votre conversation avec une autre personne.

Le Chat est multimodal : vous pouvez lui soumettre du texte, des images ou du code. Vous pouvez également lui envoyer un document PDF pour travailler dessus. Il résume, il traduit, il retranscrit. Depuis l’application mobile, vous pouvez également faire une recherche à partir d’une photo que vous venez de prendre ou une image stockée dans la mémoire du téléphone. En revanche, contrairement à Gemini, Le Chat n’accepte pas de conversation audio, ni même regarder des vidéos sur YouTube.