Free offre un assistant IA premium à ses abonnés, une première en France

L’intelligence artificielle s’invite dans les abonnements mobiles. Free devient le premier opérateur français à proposer un assistant IA premium dans ses offres. Grâce à un partenariat avec Mistral AI, les abonnés bénéficieront d’un accès gratuit pendant un an au Chat Pro, une version avancée de l’assistant développé par l’entreprise française.

L’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans les technologies du quotidien. Les smartphones intègrent désormais ces outils directement dans leurs fonctionnalités, comme Samsung avec ses Galaxy S25, qui exploitent l’IA pour la retouche photo ou la traduction en temps réel ou l’assistance vocale. Dans cette continuité, les opérateurs télécoms commencent à l’intégrer à leurs services.

Free vient d'annoncer un partenariat avec Mistral AI, entreprise française spécialisée dans l’intelligence artificielle. Considérée comme l’une des alternatives européennes à ChatGPT, cette entreprise développe des modèles capables de générer du texte, de répondre à des requêtes complexes et d’assister les utilisateurs dans diverses tâches. Dès le 10 février, les abonnés pourront utiliser gratuitement pendant un an le Chat Pro, une version avancée de son assistant IA. Ce service inclut des requêtes illimitées, une rapidité accrue et des fonctionnalités comme l’analyse de documents et la génération d’images.

Free intègre un assistant IA premium directement dans ses offres mobiles

Le Chat Pro se veut plus performant que la version classique de l’assistant IA de Mistral AI. Il permet d’accéder à des informations en temps réel, d’organiser des tâches, d’obtenir des recommandations personnalisées et d’interagir avec des fichiers divers. Ce service sera disponible sur le web ainsi que sur les applications iOS et Android. Les abonnés intéressés pourront activer leur accès directement depuis leur espace client sur le site de Free.

Cette offre est accessible aux clients des forfaits mobiles Free (5G, Série Free et Forfait 2€) et pourra être activée jusqu’au 10 août 2025. À l’issue de la période gratuite de 12 mois, l’abonnement passera à 17,99€ par mois, sans engagement. Une première dans le secteur, qui témoigne de l’essor des assistants IA dans les services numériques. Avec cette initiative, l’intelligence artificielle devient un nouvel argument pour séduire les futurs abonnés et enrichir les usages mobiles au quotidien.