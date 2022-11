Free Mobile publie une carte d’implantation prévisionnelle de ses antennes 4G/4G+

Free Mobile a mis en ligne une page dédiée aux clients qui veulent savoir quand une antenne sera implantée dans leurs parages. Ils peuvent y consulter une carte ou y télécharger un fichier Excel.

Free Mobile est le fournisseur d’accès Internet mobile le moins cher par gigaoctet. Cela explique sans doute son succès commercial. Pourtant, tout le monde ne jouit pas de la même qualité de connexion. Si vous êtes un client de Free Mobile et que vous estimez que votre couverture réseau est trop médiocre, c’est que vous résidez loin d’une antenne de la compagnie. Vous devriez faire un tour sur le site du FAI de Xavier Niel présentant une carte de couverture prévisionnelle du réseau mobile Free en France. Elle a été établie dès l’année dernière et correspond aux projets d’implantation d’antennes prévues pour le dernier trimestre 2021.

À lire – Free Mobile : les abonnés peuvent enfin basculer sur l’eSIM, voici comment

Le site « Couverture prévisionnelle » de Free Mobile indique les déploiements d’antennes planifiés dans les trois mois à venir, mais permet aussi de visualiser la zone couverte en 4G/4G+ par l’opérateur. On notera que la compagnie ne propose pas encore de carte de l’implantation d’antennes 5 G. Cette technologie n’est pour l’instant présente que dans les grandes villes, car il faut un nombre colossal d’antennes 5G pour déployer le réseau en France. Gageons que ce filtre apparaîtra en 2023 sur le site de Free, et que la 5G sera un peu plus passée dans les mœurs d’ici là.

Free Mobile publie une carte de couverture prévisionnelle de la 4G/4G+ en France

Les internautes les plus observateurs noteront que cette carte est l’exact décalque de celle de la couverture réseau actuelle. Cette dernière est beaucoup plus précise, puisque la couverture 5G y est visible, sur plusieurs bandes de fréquence qui plus est (3,5 GHz et 700 MHz). Par comparaison, la carte prévisionnelle est bien plus sommaire et se contente de proposer une visualisation de la couverture 4G et 4G+.

À lire – 5G : prix des forfaits, téléphones compatibles, usages, risques, tout ce qu’il faut savoir

Si vous habitez dans une zone très mal couverte par le réseau Free, attention lors de la consultation de cette carte prévisionnelle. L’opérateur prend soin, en petites lettres, de préciser : « il est possible que la mise en service de ces sites intervienne après le trimestre considéré ou n’intervienne pas, du fait des aléas liés aux déploiements des réseaux mobiles ». Free rappelle donc qu’il n’a aucune obligation légale d’installer les antennes même si elles se trouvent sur la carte prévisionnelle.

Source : Free Mobile