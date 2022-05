Free Mobile : les débits en 5G augmentent de 14% en France

Free Mobile vient d’annoncer sur les réseaux sociaux une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont un smartphone 5G et le forfait le plus cher de l’opérateur à 19,99 euros par mois : les débits 5G vont augmenter.

Sur Twitter, le compte @Free_1337 a annoncé hier que l’opérateur avait fait évoluer le spectre de 60 à 70 MHz pour les fréquences 3,5 GHz du réseau 5G. Selon lui, les abonnés français qui possèdent un smartphone 5G et un forfait 5G devraient désormais profiter d’un débit 14 % plus rapide, de quoi surfer sur Internet à toute vitesse.

Cependant, il est important de noter que ce changement ne concerne que la bande 3,5 GHz, il se pourrait donc qu’en fonction de votre emplacement en France, vous ne profitiez pas de meilleurs débits. Pour rappel, la 5G utilise également les fréquences 700 MHz, 800 MHz et 2,1 GHz. Leur avantage est leur portée beaucoup plus élevée que la bande 3,5 GHz, mais les débits proposés sont beaucoup moins importants.

Free corrige la fréquence de ses antennes pour augmenter les débits 5G

Pour offrir 14 % de débit supplémentaire à ses abonnés sur la bande de 3,5 GHz, Free a apporté des modifications à ses blocs de fréquence. Lors de l’attribution des blocs de fréquences 5G en 2020, l’opérateur français avait obtenu la meilleure place sur le 3,5 GHz, aussi appelée « bande reine », ce qui l’a assuré d’avoir un réseau plus stable que ses concurrents.

Pour rappel, Free et Bouygues Telecom avaient réussi à obtenir 70 MHz, tandis que SFR avait pu avoir 80 MHz et Orange 90 MHz. Le problème, c’est que malgré un placement de choix entre 3640 MHz et 3710 MHz, Free n’utilisait jusqu'à présent que 60 MHz sur les 70 à sa disposition. Grâce à des ajustements sur ses antennes, l’opérateur est donc désormais capable de tirer pleinement parti de toute sa bande de fréquence.

Ce n’est pas la première fois que Free corrige un problème de débit dans son réseau, puisque l’opérateur français a récemment dû déployer une mise à jour du firmware de ses box pour débloquer un débit qui avait été bridé à seulement 500 Mb/s, loin des 1 Gb/s offerts à ses abonnés.

Quoi qu’il en soit, on rappelle que pour profiter de la 5G chez Free, il vous faudra un smartphone compatible, mais surtout le forfait à 19,99 euros de l’opérateur. Bonne nouvelle pour les abonnés, Free Mobile a récemment promis que les tarifs n’augmenteront pas jusqu’en 2027.