Free met à jour ses box Internet, les séries HBO débarquent sur Netflix, c’est le récap

Les Freebox Pop, Delta et les autres s’offrent une grosse mise à jour corrective, Netflix signe un accord historique avec HBO pour en récupérer les séries cultes, un Youtubeur imagine à quoi va ressembler Windows 12… bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, les abonnés Free ont eu la bonne surprise de recevoir une mise à jour sur leur Freebox qui améliore leurs performances tout en corrigeant quelques soucis techniques. Les abonnés Free, quant à eux, peuvent également se réjouir de voir débarquer plusieurs séries HBO dans le catalogue. Enfin, les futurs utilisateurs de Windows 12 ont eu droit à un premier aperçu, conceptuel toutefois, du prochain OS de Microsoft.

Free déploie une grosse mise à jour sur toutes ses box

C’est une belle mise à jour qui a fait son arrivée sur l’intégralité des Freebox, à savoir la Pop, la Delta, la Revolution, la One et la Mini. Pas de nouvelles fonctionnalités au programme, mais beaucoup de correctifs qui améliorent notamment les performances du WiFi de la Freebox Pop et comble une faille de sécurité de Freebox OS. Suivez le guide dans notre article ci-dessous pour savoir comment installer cette mise à jour.

Netflix signe un accord historique avec HBO pour le plus grand bonheur des fans

Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under ou encore Ballers… Ces noms de séries HBO vous disent certainement quelque chose, ce qui est bien normal tant leur impact sur le petit écran a été significatif. Si vous n’avez pas encore eu la chance de les regarder, on a une bonne nouvelle pour vous : elles devraient bientôt arriver sur Netflix. En effet, les deux entreprises ont signé un accord pour diffuser ces œuvres sur le service de VOD. La série Insecure y est d’ailleurs déjà disponible.

Voici à quoi pourrait ressembler Windows 12

Aucune image officielle de Windows 12 n’a encore été dévoilée, mais cela n’a pas empêché le Youtubeur AR 4789 d’imaginer à quoi l’OS pourrait ressembler. Dans son concept, on retrouve notamment une section « Utilisé récemment » dans le menu Démarrer, ou encore des applications iconiques du système d’exploitation en mode sombre.

