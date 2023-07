Les Pays-Bas vont bannir les smartphones dans les écoles, mais moins strictement qu’en France

Le gouvernement néerlandais a décidé d’agir contre l’utilisation des smartphones dans les salles de classe. Le ministère de l’Éducation a ainsi demandé aux directions des établissements scolaires de faire des propositions pour mettre cette mesure en place.

À l’issue d’une consultation qui prendra fin en octobre prochain, le gouvernement néerlandais publiera une directive qui, dès le 1er janvier 2024, interdira aux élèves néerlandais de l’enseignement secondaire de consulter leurs téléphones portables dans l’enceinte de leur école. On ne pourra s’empêcher de faire le parallèle avec la situation des écoliers et collégiens français.

Les motivations derrière cette interdiction du smartphone dans les salles de classe sont les mêmes. Selon, Robert Dijkgraaf, le ministre de l’Éducation des Pays-Bas, il y a de plus en plus de preuves selon lesquelles les téléphones portables ont un effet nocif pendant les cours […] Les élèves peuvent moins bien se concentrer et leurs performances en pâtissent ».

Les Pays-Bas vont interdire les smartphones dans les écoles, collèges et lycées

On fera forcément le parallèle avec les élèves du secondaire en France. Depuis bientôt cinq ans, les écoliers et collégiens français n’ont plus le droit d’utiliser d’appareil portable dans leurs établissements. Une différence notable entre les deux mesures est que l’interdiction hollandaise touche véritablement tous les élèves du secondaire. Les lycéens néerlandais ne jouiront pas d’un potentiel passe-droit, comme c’est le cas dans certains lycées hexagonaux, dont les directions ont le pouvoir de passer outre la loi.

On notera également que les approches des deux gouvernements sont diamétralement opposées. Quand l’Élysée fait voter la Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire, La Haye consulte les partenaires institutionnels pour ne pas imposer de loi… dans l’immédiat. En effet, le ministre de l’Éducation néerlandais espère que la consultation « changera de manière positive le climat d’apprentissage ». Si au deuxième semestre 2024, la manière douce n’a pas porté ses fruits, il sera alors temps de légiférer.