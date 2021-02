Free : les meilleurs moments de la Ligue 1 resteront gratuits

Free va continuer de diffuser gratuitement les meilleurs moments et les résumés des matchs de la Ligue 1, et ce jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Cette bonne nouvelle survient alors que la Ligue 1 est toujours privée de diffuseur officiel, plongeant la compétition dans une crise financière inédite.

Souvenez-vous, en 2018, la Ligue de football professionnel lance un appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période de 2020 à 2024. À l'époque, Free créé la surprise en remportant certains droits lui permettant de diffuser des replays en quasi direct des meilleurs moments ainsi que des résumés des matchs de Ligue 1, et ce jusqu'en 2024.

Il s'agissait plus précisément du lot numéro 6. De fait et depuis le début de la saison en 2020, tous les utilisateurs peuvent gratuitement accéder à ces replays depuis l'application mobile Free Ligue 1 Uber Eats ou bien depuis le canal 63 sur la Freebox Pop et les autres box de l'opérateur.

Free apporte son aide pour sauver la Ligue 1

Seulement et si vous êtes supporter comme nous, vous avez assisté au fiasco Téléfoot. Après un long conflit entre la chaîne et propriété du groupe Mediapro et la LFP, Téléfoot a dû fermer ses portes et céder les droits de la Ligue 1 à un autre diffuseur. Et pour l'instant, il n'y a toujours aucun diffuseur à l'horizon, au grand désespoir des supporters et de Vincent Labrune, patron actuel de la LFP.

Et tandis que les clubs de Ligue 1 et toutes les entreprises qui subsistent grâce à cette compétition sont dans une crise financière sans précédent, Free a annoncé ce mercredi 3 février 2021 le maintien de la gratuité de l'application Free Ligue 1 Uber Eats jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, et ce que vous soyez client Free ou non.

“Fort de son succès, Free prolonge l'offre de gratuité jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 pour permettre à un public toujours nombreux de découvrir la richesse des contenus associés à ce service”, a précisé le groupe Illiad dans un communiqué officiel. Une bonne nouvelle pour tous les supporters, qui pourront au moins profiter des meilleures actions du championnat gratuitement sur leur smartphone. Pour rappel, M6 a également proposé de diffuser gratuitement les matchs de la Ligue 1, le temps de trouver un nouveau diffuseur officiel.

Source : Illiad