Free : les fans de p2p vous adorer cette nouvelle option

Free Files, l'application de Free permettant de gérer et télécharger des fichiers sur son smartphone, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Avec elle, une fonctionnalité inédite débarque : la possibilité de relier son VPN au gestionnaire de téléchargement.

Décidément, Free enchaîne les annonces ces derniers temps. Après le lancement de son opération de reprise pour les anciens smartphones et les débuts de OQEE Ciné, l'opérateur vient de déployer une nouvelle mise à jour pour Free Files.

Dans la lignée ce que proposait déjà Freebox Connect, cette application permet aux abonnés de gérer facilement depuis leur smartphone tous les fichiers contenus sur le disque dur de leur Freebox.

Vous pouvez ainsi déplacer, copier ou supprimer des fichiers en quelques clics. Via Free Files, les utilisateurs peuvent également télécharger directement des fichiers sur leur Freebox Pop, Delta, One, Révolution et mini 4K. En outre, il est possible de lire à distance sur votre smartphone les fichiers stockés sur votre Freebox.

Free Files permet de télécharger en toute sécurité grâce aux VPN

Mais depuis l'arrivée de la dernière version 1.8 de l'application, les utilisateurs peuvent maintenant profiter d'une autre fonctionnalité appréciable. En effet, on peut dorénavant configurer en quelques clics un VPN “pour télécharger en toute sécurité et anonymement sur Internet”.

Depuis Free Files ou bien via l'application Freebox dans le menu Plus de l'espace Abonné, vous pouvez connecter votre VPN au gestionnaire de téléchargement. De nombreux VPN disponibles sur le marché sont pris en charge comme :

OpenVPN

PPTP

WireGuard

Cyberghost

NordVPN

ExpressVPN

Lors de la configuration, il vous sera demandé d'ajouter diverses informations essentielles comme le protocole VPN, le nom du serveur, les identifiants de connexion ou encore des paramètres avancés. Bien entendu, il faudra avoir au préalable souscrit à un abonnement auprès d'un des services cités pour profiter de cette fonctionnalité sur Free Files. Enfin, précisons que cette fonctionnalité est disponible à la fois sur Android et iOS.

Pour rappel, Free vient de teaser l'arrivée de la Freebox v9, sa prochaine box de nouvelle génération. Pour l'instant, aucune information concrète à se mettre sous la dent, hormis un lancement espéré pour le mois d'octobre 2023.