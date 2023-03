Free : jusqu’à 500 € de reprise pour votre ancien smartphone, voici la marche à suivre

En association avec Recommerce, site spécialisé dans la vente d'appareils reconditionnés, Free propose désormais une offre de reprise pouvant aller jusqu'à 500 € pour votre ancien smartphone. Une somme à déduire évidemment sur l'achat d'un nouveau mobile. On vous explique les détails de l'opération.

Comme la grande majorité des opérateurs français, Free multiplie les offres pour espérer séduire les abonnés. Certaines y parviennent, et d'autres non à l'image de cette opération proposant une TV 4K sur 30 mois.

Mais en ce 1er mars 2023, le trublion du Net lance une nouvelle offre, en coopération avec le spécialiste français du reconditionnement Recommerce. La promesse est la suivante : jusqu'à 500 € de reprise sur votre ancien smartphone valable pour l'achat d'un nouveau mobile avec ou sans forfait forfait mobile Free.

Offre de reprise Free, les étapes à suivre

Sur la page dédiée à l'opération, il est possible d'estimer la valeur de son ancien mobile en quelques clics. Pour déterminer le montant de la reprise, vous devrez répondre à quatre questions :

Quel est l'aspect extérieur du produit ?

Le produit s'allume-t-il ?

Les boutons et l'écran sont-ils fonctionnels ?

Les comptes Google et système de verrouillage ont-ils été supprimés ?

Free précise par ailleurs que le prix de reprise pourra être réévalué après la vérification du produit, notamment en cas d'incohérences avec votre déclaration. Attention toutefois, vous devez remplir certaines conditions pour revendre votre mobile. Tout d'abord, il est impératif d'en être le propriétaire, tandis que la valeur de reprise doit être supérieure à 10 €.

Par ailleurs, notez qu'à l'offre de reprise peut s'ajouter un bonus supplémentaire d'une centaine d'euros maximum sur une sélection de smartphones récents comme l'iPhone 14 Pro (70 €) ou le Samsung Galaxy S23 (100 €).

Un Pixel 7 en parfait état repris… 124 €

De notre côté, nous avons réalisé quelques tests pour découvrir les montants de reprise proposés par Free. Ainsi, pour un Google Pixel 7 5G 128 Go en très bon état, l'offre est de …124 €. On espérait mieux pour cet excellent smartphone de milieu de gamme lancé en octobre 2022 et toujours vendu à partir de 649 € sur le site officiel du constructeur.

Vous l'aurez compris, si vous êtes intéressé par l'achat d'un iPhone 14 Pro ou Pro Max, vous profitez donc d'un bonus de reprise supplémentaire de 70 €. De fait, notre Pixel 7 nous rapportera 194 € sur les 1229 € demandés (pour un achat sur une durée de 24 mois).

Bien entendu, si vous êtes en possession d'un modèle plus récent, l'enveloppe est plus importante. Ainsi, Free propose 457 € de reprise pour un iPhone 13 Pro 128 Go, auxquels s'ajoutent les 70 € de bonus pour l'achat d'un iPhone 14 Pro. Soit 527 € au total. Si l'offre vous séduit et si vous souhaitait par curiosité découvrir la valeur de votre ancien smartphone, il suffit de se rendre sur la page dédiée.