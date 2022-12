Free propose d’acheter une TV 4K sur 30 mois, mais l’offre ne fait pas rêver les abonnés

Tout comme SFR et Bouygues, Free a décidé de se lancer dans la vente de TV 4K, en partenariat avec Samsung. L'opérateur propose à ses abonnés une sélection de téléviseurs connectés qu'ils peuvent acheter sur 30 mois. Seulement et d'après les premiers retours des utilisateurs, l'offre est loin d'être séduisante.

Alors que Free vient tout juste d'annoncer du nouveau pour son service Proxi, l'opérateur se lance ce lundi 5 décembre 2022 dans la vente de TV 4K. En partenariat avec Samsung, Free propose donc une liste de TV 4K de la marque sud-coréenne à ses utilisateurs. Le trublion du net rattrape son retard face à la concurrence, puisque Bouygues et SFR disposent déjà d'offres similaires depuis plus d'un an maintenant.

Comme le précise Free sur son site internet, les utilisateurs pourront donc acquérir la TV de leur choix via un paiement étalé sur 30 mois sans frais. Il s'agit donc d'un crédit, supporté directement par Free. Au total, l'offre propose deux modèles, à savoir la TV 4K Crystal UHD AU7105 et la TV 4K QLED Q60B, en déclinaison 43″, 50″, 55″ et 65″.

Free se lance dans la vente de TV 4K

Alléchante aux premiers abords, l'offre se révèle finalement peu séduisante comme l'ont signalé plusieurs utilisateurs. La faute notamment à des prix plutôt élevés, très proches de ceux proposés directement par le constructeur sur son site officiel. Ainsi, la Crystal UHD AU7105 en 43″ revient à 440 € au total (un premier versement de 49 €, puis 13 €/mois pendant 30 mois). Cela représente une réduction ridicule de 10 euros par rapport au prix constructeur.

Voici le prix des autres modèles proposés :

Crystal UHD 50″ : 550 € (premier versement de 100 € + 15 €/mois)

Crystal UHD 55″ : 620 € (premier versement de 140 € + 16 €/mois)

Crystal UHD 65″ : 770 € (premier versement de 200 € + 19 €/mois)

Notez que les deux derniers modèles sont éligibles à une réduction de 30 euros sur la facture totale. Venons-en ensuite aux modèles QLED Q60B :

Q60B 43″ : 650 € (80 € au premier versement et 19 €/mois)

Q60B 50″ : 700 € (100 € au premier versement et 20 €/mois)

Q60B 55″: 750 € (120 € au premier versement et 21 €/mois)

Q60B 65″ : 900 € (150 € au premier versement et 25 €/mois)

Vous en conviendrez, l'offre est loin d'être attractive, d'autant que les constructeurs de TV enchaînent les opérations promotionnelles en cette fin d'année. Autre point négatif à mettre à l'actif de Free, l'opérateur a choisi de réserver cette offre aux utilisateurs abonnés depuis plus d'un an et qui n'ont pas eu d'impayés. En d'autres termes, les nouveaux clients ne peuvent y prétendre.