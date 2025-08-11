Ligue1+ : DAZN et Prime Video vous déroulent le tapis rouge… quelle offre choisir ?

En plus de la LFP et des FAI, DAZN et Prime Video proposent des offres pour s'abonner à Ligue1+. Et elles valent le coup d'œil.

Il est possible de s'abonner à la nouvelle plateforme Ligue1+ depuis aujourd'hui, 11 août 2025, alors que le championnat de France de première division de football reprend ses droits ce 15 août avec l'affiche Rennes-OM. Il y a quelques jours, nous vous disions tout sur les prix et les détails des offres en souscrivant directement depuis le service lancé par LFP Media, la branche commerciale de la Ligue de Football Professionnel. Mais il pourrait être intéressant de passer par un autre fournisseur, car DAZN et Prime Video proposent des abonnements particulièrement intéressants.

DAZN s'est payé une très mauvaise réputation la saison dernière alors qu'il détenait les droits principaux de la Ligue 1. Il n'en est désormais plus propriétaire, mais reste un partenaire de la LFP. Pour attirer les clients, son offre est assez séduisante. Pour 14,99 euros par mois avec un an d’engagement (9,99 euros les trois premiers mois jusqu'au 31 août), DAZN donne accès aux contenus Ligue 1+, mais aussi aux matchs de Serie A italienne, de Jupiler League belge, et aux rencontres des trois meilleurs clubs néerlandais (Ajax, Feyenoord et PSV Eindhoven). Pour le même prix qu'en passant directement pas Ligue1+, vous profitez donc de contenu supplémentaire. Il n'existe par contre pas d'offre sans engagement, ou de formule jeune ou numérique pour payer un peu moins cher.

DAZN ou Prime Video pour s'abonner à Ligue1+ ?

Amazon Prime Video, qui a diffusé la Ligue 1 avant le passage de témoin (raté) à DAZN, mise sur un tarif agressif pour se démarquer. Jusqu’au 31 août, l'abonnement Ligue1+ est disponible à 12,99 euros par mois avec engagement d'un an. C'est le forfait le moins cher du moment, sans tenir compte des offres jeunes et mobiles. Ce forfait ne donne par contre accès à aucun contenu additionnel. Il n'est toutefois pas nécessaire d'être abonné Prime pour souscrire à Ligue1+ par Prime Video.

La grande inconnue reste la qualité d'image et de son que vont proposer les différentes plateformes. On sait que DAZN avait été critiqué à cet égard, tandis que Prime Video avait plutôt convaincu. Le plus sage est peut-être d'attendre les premiers retours avant de s'engager sur une longue période, pour choisir la plateforme avec la meilleure expérience utilisateur. Ligue1+ est accessible sans engagement pour 19,99 euros mensuels depuis la plateforme officielle.