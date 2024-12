Free dévoile la première Box 5G avec Wi-Fi 7 et TV incluse

Free lance une Box 5G combinant internet rapide, Wi-Fi dernière génération et TV intégrée. Une solution innovante qui cible les foyers non éligibles à la fibre optique.

Free continue de repousser les limites de la connectivité à domicile. Récemment, l’opérateur a amélioré les performances Wi-Fi de ses Freebox grâce à une mise à jour logicielle, répondant ainsi aux attentes de nombreux abonnés. Aujourd’hui, la société passe à la vitesse supérieure avec sa nouvelle Box 5G. Destinée aux foyers encore non couverts par la fibre optique, cette box s’appuie sur le réseau mobile 5G et 4G pour fournir des débits élevés et une connexion stable. Elle représente une alternative intéressante pour les zones mal desservies par les infrastructures fixes.

Les performances de cette Box 5G impressionnent : elle offre des débits allant jusqu’à 1,5 Gbit/s en téléchargement et 130 Mbit/s en envoi. Elle embarque également la technologie Wi-Fi 7, permettant de connecter simultanément jusqu’à 100 appareils sans perte de vitesse. Ce Wi-Fi de nouvelle génération est idéal pour les maisons connectées : il peut prendre en charge plusieurs téléviseurs 4K, consoles de jeux ou équipements domotiques en même temps. Côté connectique, la Box dispose de trois ports Ethernet pour brancher des appareils filaires et d’un port USB pour ajouter un disque dur ou d’autres périphériques.

Free facilite l’installation de sa Box 5G et enrichit son offre TV

La simplicité d’installation de cette Box 5G est un atout majeur. Contrairement aux box fibre qui nécessitent des travaux ou un rendez-vous avec un technicien, cette Box est prête à l’emploi dès sa livraison. Avec sa carte SIM préinstallée, il suffit de la brancher pour profiter d’internet Très Haut Débit. La connexion au Wi-Fi est simplifiée grâce à un QR Code fourni dans le coffret, permettant de s’y connecter instantanément. De plus, les abonnés peuvent gérer leur abonnement directement depuis l’application Free, qui offre un accès rapide aux factures, aux paramètres de connexion et à d’autres options pratiques.

L’offre inclut également un accès à l’application OQEE by Free. Les abonnés profitent de 230 chaînes TV, de services de replay et de plus de 600 films et séries via OQEE Ciné. Ils disposent aussi de 100 heures d’enregistrement, du contrôle du direct et de fonctionnalités comme le start-over ou la diffusion via Chromecast et Airplay. Disponible pour 29,99 €/mois la première année, puis 39,99 €/mois sans engagement, cette Box est également conçue avec des matériaux recyclés. Elle s’inscrit dans une démarche responsable tout en répondant aux besoins des foyers non éligibles à la fibre. Free mise ainsi sur une offre moderne, performante et respectueuse de l’environnement.