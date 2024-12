Free améliore le Wi-Fi de ses Freebox avec une simple mise à jour

Free vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour système pour l'ensemble de sa gamme Freebox, incluant les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. Cette version 4.8.17 vise principalement à améliorer la stabilité et la performance des connexions Wi-Fi.

La mise à jour apporte plusieurs corrections importantes, notamment pour les problèmes de connectivité sur la bande 2,4 GHz des box équipées du Wi-Fi 7, concernant particulièrement les Freebox Ultra et Pop. Elle résout également des soucis de stabilité rencontrés sur les installations utilisant plusieurs répéteurs connectés en Ethernet. Les utilisateurs de la Freebox Pop bénéficient en outre d'une correction spécifique concernant l'enregistrement du paramètre de masquage de la clé Wi-Fi.

Parallèlement, Free déploie une mise à jour 2.5.7 pour ses répéteurs Wi-Fi, étroitement liée aux améliorations apportées aux Freebox. Cette version corrige notamment les problèmes sur la bande 2,4 GHz des répéteurs Wi-Fi 7 et optimise la stabilité des configurations multi-répéteurs en connexion Ethernet.

Comment installer la mise à jour sur sa Freebox et ses répéteurs ?

L'installation de ces mises à jour se veut simple : un simple redémarrage du Freebox Server suffit pour déclencher le téléchargement et l'installation automatique. Les répéteurs Wi-Fi se mettent généralement à jour automatiquement lors du redémarrage du Server, mais peuvent nécessiter un redémarrage manuel si nécessaire. On vous conseille simplement de les débrancher et de les rebrancher après avoir mis à jour votre serveur.

Pour les personnes intéressées par l'acquisition d'une Freebox, l'offre débute avec la Freebox Révolution Light à 19,99€ par mois la première année, puis 29,99€. Les utilisateurs recherchant les meilleures performances peuvent opter pour la Freebox Ultra, qui propose les débits les plus élevés de la gamme. Free vient d’ailleurs de dévoiler hier une nouvelle version limitée de sa Freebox Ultra, qui va sans doute plaire aux fans de LEDs et de transparence.

La mise à jour est disponible dès maintenant pour l'ensemble des abonnés concernés. Il est bon de voir Free améliorer ses offres sans augmenter les tarifs, et surtout corriger les bugs rencontrés par les abonnés à son service. Il reste maintenant à voir ce que l’opérateur prépare pour l’avenir, peut-être la nouvelle version tant attendue du Freebox Player qui aurait dû accompagner la Freebox Ultra à sa sortie ?