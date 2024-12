Google Messages a une nouvelle barre de texte, voici à quoi elle ressemble désormais

Google met à jour son application Messages avec un refonte de la barre de texte. Après un premier changement annulé en début d'année, la firme semble avoir trouvé la disposition qui lui convient.

Google aime changer l'interface de ses applications. Parfois c'est pour le mieux, avec une modernisation nécessaire de l'ensemble qui rend l'utilisation plus agréable. De temps en temps, les modifications sont clairement déroutantes, pour ne pas dire pénibles. Il arrive même que la firme de Moutain View lance un nouveau design pour finalement revenir sur sa décision, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Ce fut par exemple le cas avec la zone de saisie du texte dans Google Messages. Si vous ouvrez l'application maintenant, vous verrez la disposition suivante en bas de l'écran : à gauche un “+” qui permet d'insérer un fichier et le bouton d'ouverture de la galerie/prise de photo, puis la barre elle-même qui contient les raccourcis vers les émojis et l'enregistrement d'un audio.

Fin 2023, cet ordre est chamboulé avant de finalement revenir à celui que l'on connaît aujourd'hui. Un an après presque jour pour jour, Google semble avoir trouvé la bonne formule et propose à nouveau un design différent.

La barre de texte de Google Messages va changer, découvrez son nouveau design

Repérée dans la dernière version bêta de la messagerie, la refonte reprend l'idée de l'an dernier. On peut la voir sur la capture d'écran ci-dessous. : la barre de texte s'aligne sur la gauche de l'écran et démarre par le “+”. Toujours à l'intérieur de la zone de saisie viennent les boutons d'écriture assistée par IA, des émojis et d'ouverture de la galerie/prise de photo. Seul l'enregistrement d'un message audio reste à part, tout à droite. Le raccourci se transforme en bouton d'envoi quand le texte est prêt à partir.

Il va forcément falloir un peu de temps avant de se réhabituer à cette disposition, si Google ne fait pas encore machine arrière. Aucune date de déploiement global n'est connue, comme c'est toujours le cas avec ce genre de mise à jour.

