Switch 2 : ce leaker va probablement être pourchassé par Nintendo, mais on en sait plus sur la console grâce à lui

Un leaker vient de partager sur Reddit ce qui semble être les futures protections d'écran de la Switch 2. Grâce à lui, on en sait un peu plus sur les dimensions de la console. Une chose est certaine, Nintendo ne devrait pas trop avoir de difficultés à le retrouver.

La Nintendo Switch 2 fait partie des consoles les plus attendues du moment. Il faut dire qu'après plus de 7 ans de bons et loyaux services, il est temps que la Switch première du nom passe le flambeau. Depuis ces derniers mois, les rumeurs et les bruits de couloir plus ou moins sérieux sur la future machine de BigN se sont multipliées.

Une chose est certaine, la firme nippone doit présenter officiellement sa nouvelle machine durant l'année fiscale en cours. On devrait donc avoir une annonce au plus tard au 31 mars 2025. La chose a été confirmée par le PDG de Nintendo lui-même, Shuntaro Furukawa.

Concernant la partie technique de l'appareil, les choses sont évidemment plus floues. Selon les dernières rumeurs en date, la Switch 2 embarquerait un écran de 8 pouces. On retrouverait également sous le capot un SOC Nvidia Tegra T29 8-core ARM Cortex A78, accompagné d'un iGPU Ampere en 1280 Cuda Cores. Concernant la mémoire vive, elle s'appuierait sur 12 Go de RAM LPDDR5X en 7500 Mt/s.

Des accessoires de la Switch 2 fuitent sur la toile

Pour en revenir à la dalle, on a aujourd'hui une idée plus concrète de sa taille grâce aux indiscrétions d'un leaker très courageux… A défaut d'être futé. L'insider réputé Wario64 a justement relayé sur X des images volées par un employé de ce qui semble être une protection d'écran pour la Switch 2.

Grâce à cette photo, on peut d'ailleurs comparer la taille des protections d'écran entre la Switch originale et sa successeure. L'occasion pour nous de confirmer les dimensions bien plus importantes de la prochaine machine de BigN. On imagine que Nintendo ne laissera pas passer cette fuite et que le constructeur va tout mettre en oeuvre pour retrouver l'auteur. La tâche ne devrait pas être trop difficile toutefois, son visage étant parfaitement visible dans le reflet de l'écran de protection…

Mais ce n'est pas tout. Dans son post, Wario64 partage également des captures d'une housse de protection pour la Switch 2 repérée sur le site chinois Alibaba. Selon les mensurations affichées sur la fiche produit, la housse mesure 15 cm de largeur, pour 29,5 cm de longueur et 5 cm d'épaisseur.