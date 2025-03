Free a activé la 5G+ partout sauf sur iPhone, voici quand ça pourrait changer

La 5G+ progresse doucement en France, mais pas pour tous les smartphones. Free Mobile a déjà activé cette technologie sur de nombreux modèles Android. Les iPhone, eux, restent encore en retrait.

Le déploiement de la 5G en France est entré dans une nouvelle phase avec l’arrivée de la 5G SA, également appelée 5G+. Contrairement à la “classique”, qui repose encore sur une infrastructure 4G, cette version dite “autonome” s’appuie sur un cœur de réseau dédié. Elle promet de meilleures performances, une latence réduite et un chiffrement renforcé. Free a été le premier opérateur à lancer cette technologie dans l’Hexagone dès septembre 2024, prenant ainsi une longueur d’avance sur ses concurrents.

Depuis ce lancement, Free Mobile a activé la 5G SA sur plus d’une centaine de modèles Android, notamment chez Samsung avec les Galaxy S25 ou chez Xiaomi avec le 14T Pro sorti en fin d’année 2024. Mais les iPhone sont toujours exclus de la liste. Aucun appareil Apple ne peut actuellement profiter de la 5G+, alors même que les modèles récents sont techniquement compatibles. L’opérateur indique avoir envoyé tous les fichiers nécessaires à la marque, mais les délais de validation restent longs. Cette dernière impose des tests poussés, menés en interne, qui prennent généralement entre six mois et un an.

Free pourrait activer la 5G+ sur les iPhone au printemps grâce à une mise à jour d’iOS

Selon des indiscrétions rapportées par Numerama, la compatibilité des iPhone avec la 5G SA pourrait être activée d’ici à l’été. La mise à jour iOS 18.5, attendue entre mai et juin 2025, serait la plus probable pour intégrer cette nouveauté. Une alternative reste possible avec une mise à jour opérateur spécifique, que seule Apple peut déployer. La version iOS 18.4, prévue début avril, ne devrait pas encore inclure la 5G+. Free n’a pas confirmé de date précise, mais espère un lancement dans les prochaines semaines.

Une fois la 5G SA disponible sur iPhone, Free Mobile prévoit d’enrichir son offre en direction des professionnels. L’opérateur souhaite proposer un réseau plus performant via Free Pro, avec des services adaptés aux besoins des entreprises. Cette stratégie vise à faire de la 5G+ un levier à la fois pour le grand public et pour les usages pros. En attendant, l’entreprise maintient son avance sur le marché français, là où Orange commence à peine à étendre la SA sur quelques smartphones compatibles.