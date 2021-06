France Allemagne Euro 2021 : sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

La France débute l'Euro 2021 par un choc contre l'Allemagne à l'Allianz Arena. C'est un match d'entrée aux allures de finale entre deux équipes annoncées parmi les grands favoris. Le vainqueur de la rencontre prendra déjà une sérieuse option pour la qualification.

France Allemagne, c'est la grosse affiche de la soirée. Un choc du groupe F de l'Euro 2021 qui oppose les vainqueurs des deux dernières Coupes de Monde. Les bleus se déplacent à l'Allianz Arena où le PSG avait fait tomber le Bayern de Munich en avril dernier en quart de finale de Ligue des Champions. Kylian Mbappé avait notamment été l'auteur d'un doublé.

Le contexte est évidemment loin d'être le même. Les bleus, champions du monde en titre, sont les grands favoris de l'Euro 2021. La France met ce statut à l'épreuve de l'Allemagne qui jouit d'une aura qui appelle à la prudence. La Mannschaft joue par ailleurs à domicile devant les 14 500 spectateurs autorisés à l'Allianz Arena, dont 2 451 supporters français.

France Allemagne : un match à suivre en clair sur M6

Le coup d'envoi est prévu pour 21 heures, heure française. Le choc France Allemagne est à suivre en direct sur beIN Sport 1 et sur M6. Si vous n'êtes pas abonné à beIN, vous pourrez vous rabattre sur la chaîne gratuite de la TNT. M6 et TF1 qui vont bientôt appartenir à la même entité se partagent la diffusion en clair des matchs de l'équipe de France. Les deux prochains sont à suivre sur TF1.

Les deux groupes diffuseront au total 23 matchs de l'Euro 2021 : 12 pour TF1 et 11 pour M6, dont la finale. Les abonnés beIN Sports ont l'avantage de pouvoir suivre l'intégralité des matchs de la compétition, sans exception. Pour rappel, l'abonnement coûte 15 € par mois sans engagement et vous pouvez y souscrire chez Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR mais aussi chez Canal+.

Pour suivre les matchs sur votre smartphone, tablette ou PC, il faut forcément disposer d'un abonnement beIN Sport Connect facturé lui aussi 15 € par mois sans engagement. Depuis mars 2021, Canal+ est le distributeur exclusif de beIN Sport Connect, notamment via l'application MyCanal.

Euro 2021 : les compos probables de France Allemagne

La France s'appuiera sur son trio offensif de feu composé de Benzema, Griezmann et Mbappé. Paul Pogba, N'Golo Kanté et Rabiot devraient animer l'entrejeu. Et enfin, l'axe central de la défense devrait être confié au duo Kimpembé – Varane, avec Pavard et Hernandez sur les côtés. Didier Deschamps privilégierait donc le 4-3-3 classique.

La compo probable de l'équipe de France : Lloris- Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann, Benzema, Mbappé.

Joachim Low de son côté a également de quoi faire. L'Allemagne alignerait un 3-4-3 avec une attaque composée du virevoltant Serge Gnabry et du jeune Kai Havertz assosiés au vétéran Müller.

La compo probable de l’Allemagne : Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens – Müller, Gnabry, Havertz.