La France va afficher un indice de réparabilité sur les smartphones, PC, TV et tablettes dès janvier 2021

La France affichera un score de réparabilité sur les smartphones, PC, tablettes et autres produits électroniques dès le mois de janvier 2021. Afin de lutter contre l’obsolescence programmée et le gaspillage, le Parlement européen a en effet adopté une loi obligeant les marques à apposer une étiquette avec une note de réparabilité sur 10.

Ce mercredi 25 novembre 2020, le Parlement européen a voté pour l’adoption d’une législation visant à offrir aux consommateurs de l’Union des informations claires sur la réparation des produits sur le marché. Le texte a été adopté à 95 voix pour, 94 contre et 207 abstentions. Un étiquetage mettant en exergue des informations claires sur la durée de vie estimée d’un produit a été réclamé par les élus.

Pour justifier l’adoption de ce texte, le Parlement met en avant une étude réalisée auprès des européens. Le baromètre affirme que 79% des européens estiment que les marques devraient proposer un accès facile aux pièces détachées permettant de réparer leurs produits. De plus, 77% des sondés privilégieraient la réparation à l’achat d’un appareil neuf si la réparation n’était pas proposée à des prix élevés. Parfois, la réparation d’un terminal coûte aussi cher qu’un appareil neuf. C’est notamment le cas du HomePod Mini, dont la réparation ne coûte que 8€ de moins qu’une enceinte neuve.

Le Parlement demande un chargeur universel USB-C pour smartphones en Europe

« Les députés demandent à la Commission d’accorder aux consommateurs un ‘droit de réparation’ en rendant les réparations plus attrayantes, systématiques et rentables, que ce soit en étendant les garanties, en fournissant des garanties pour les pièces remplacées ou en améliorant l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien » détaille le Parlement européen sur son site web.

La France fait partie des premiers pays à adopter cette législation européenne. Dès le 1er janvier 2021, tous les produits électroniques qui seront commercialisés en France devront mettre en avant un score de réparabilité évalué sur 10. Cet indice prend la forme d’une étiquette montrant une clef et un écrou. Une idée similaire avait été soulevée en France dans le cadre de la loi anti-gaspillage l’an dernier. De même, on notera que plusieurs acteurs du privé, comme LaboFnac, ont déjà lancé leur propre indice de réparabilité.

Dans la foulée, les députés ont réitéré « leur demande d’un système de chargeur commun pour réduire les déchets électroniques ». Le Parlement souhaite que les constructeurs de smartphones s’accordent sur un chargeur universel pour smartphones en Europe. Aux dernières nouvelles, le Parlement ambitionne d’uniformiser le marché des connectiques et des accessoires autour de l’USB-C. Très attaché à sa connectique propriétaire Lighting, Apple a toujours refusé de passer à l’USB-C. Plutôt que de s’aligner sur la concurrence Android, Apple pourrait tout simplement abandonner le port de recharge des iPhone et tout miser sur MagSafe.