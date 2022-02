Steam Deck : Fortnite ne sera pas disponible à cause des tricheurs

Alors que les fans s’attendaient à voir Fortnite débarquer sur le Steam Deck, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, vient de briser leurs espoirs. Interrogé sur le sujet, ce dernier a affirmé que le jeu ne sera pas disponible sur la console portable de Valve. Quand on lui demande pourquoi, il explique qu’il serait trop compliqué de lutter contre les tricheurs.

Plus que quelques jours avant la sortie du Steam Deck, et la liste des jeux compatibles est désespérément petite. À ce jour, on compte un peu plus d’une centaine de jeux certifiés par Valve, dont 43 étant déclarés comme pleinement compatibles. C’est certes un chiffre non négligeable, mais on est bien loin de la totalité de la bibliothèque Steam que l’on s’était mis à espérer à l’annonce de la console. Parmi eux, certains grands classiques de la plateforme, mais pas de Fortnite à l’horizon.

Visiblement inquiet de ce constat, un joueur a donc décidé de poser directement la question à Tim Sweeney, le patron d’Epic Games. La réponse est on ne peut plus claire : « Fortnite, non. Mais il y a un gros effort en cours pour maximiser la compatibilité de Easy Anti Cheat avec Steam Deck ». En effet, le logiciel anti-triche de la firme ayant récemment été annoncé compatible avec le Steam Deck, on aurait pu penser que son jeu phare le serait également.

Le Steam Deck sera privé de Fortnite

C’est donc une certaine surprise de voir que Fortnite ne sera pas disponible sur le Steam Deck. Quand on lui demande pourquoi, Tim Sweeney donne cette explication : « Nous n’avons pas confiance dans notre capacité à lutter contre la tricherie dans un large éventail de configurations de noyaux, y compris les configurations personnalisées. » Il y aura bien le logiciel anti-triche d’Epic sur la console, mais celui-ci ne serait pas assez efficace pour Fortnite.

C’est pourtant un grand manque à gagner pour le studio. Après le conflit qui l’a opposé à Apple, la disponibilité du battle royale sur les appareils mobiles a été grandement réduite. Bien existant sur Android, il est malgré tout relativement difficile à obtenir pour les néophytes qui ne le trouveront pas sur le Play Store. Qui plus est, le jeu a été récemment banni du territoire chinois. Disponible en revanche sur la Switch, il constitue là un atout majeur pour la console de Nintendo face à sa rivale.