Fortnite : des iPhone avec le jeu vendus à plus de 3800 euros sur eBay

La bataille entre Fortnite et Apple cause des dommages collatéraux surprenants. Sur eBay, des petits malins vendent en effet leur smartphone avec le jeu installé à prix d’or. Cependant, aucun acheteur n’est encore tombé dans le panneau. Ce n’est pas la première fois qu’un terminal avec un jeu qui n’est plus disponible est proposé à la vente à un tarif indécent.

Epic Games s’est lancé dans un bras de fer d’ampleur avec Google et Apple concernant son jeu Fortnite. Le développeur ne souhaite en effet plus passer par les plates-formes des deux constructeurs pour vendre ses v-bucks sur mobile. Il veut échapper à la taxe de 30% et a pour cela mis en place son propre système. Une manœuvre interdite par le règlement des boutiques en ligne, ce qui a conduit au bannissement de l’application.

En marge de la guerre de communication qui fait rage entre les différents protagonistes, certains petits malins essayent de tirer profit de la situation. En effet, des iPhone avec Fortnite d’installé sont désormais vendus à prix d’or sur eBay.

3800 euros pour un iPhone avec Fortnite

Ainsi, un utilisateur propose son iPhone Xs 256 Go avec Fotnite au prix de 2000 euros. Un autre vend son iPhone Pro 11 256 GO à 2500 euros. Un autre va même jusqu’à mettre en vente son iPhone 7 128 Go avec le jeu pour plus de 3800 euros (3500 livres). Pour le moment, aucune enchère n’a encore été faite, mais les offres sont là et traduisent un certain opportunisme de la part de ces vendeurs.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit. En 2014, le très populaire jeu Flappy Bird est retiré des boutiques d’applications par son créateur. Des possesseurs de téléphone avec le jeu installé n’ont pas hésité à le mettre sur eBay et certains ont été vendus à des prix indécents. Même chose avec le jeu Silent Hill PT la même année. Alors retiré du PSN, la démo avait réussi à faire vendre certaines PS4 à prix d’or.

Le cas Fortnite n’est pas si différent. Le jeu pourrait toutefois revenir un jour ou l’autre sur Android et iOS si Epic ou ses adversaires se décident à lâcher du lest. Dans tous les cas, nous suivrons l’affaire de très près.