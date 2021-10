Forfait mobile : profitez de 20Go d’Internet mobile pour moins de 5€ par mois

En ce moment chez Prixtel, vous avez le choix entre plusieurs offres exceptionnelles. Parmi elles, l'opérateur vous propose 20Go d'Internet mobile pour moins de 5€ par mois. Retrouvez tous les détails des offres Prixtel dans cet article.

Découvrir toutes les offres mobile Prixtel

Jusqu'au 12 octobre prochain (inclus), Prixtel casse les prix de ses offres mobiles. Vous pouvez ainsi profiter du Petit forfait à prix mini.

Comme tous les forfaits Prixtel, le tarif du Petit forfait s'adapte à votre consommation. Cela vous permet de ne payer qu'en fonction de l'Internet mobile que vous utilisez chaque mois.

En promotion en ce moment, le Petit forfait est ainsi à :

4,99€/mois pendant un an, puis 9,99€/mois si vous consommez moins de 20Go d'Internet mobile.

7,99€/mois pendant un an, puis 12,99€/mois si vous consommez entre 20Go et 30Go d'Internet mobile.

9,99€/mois pendant un an, puis 14,99€/mois si vous consommez entre 30Go et 40Go d'Internet mobile.

Le Petit forfait inclut également les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et les DOM, ainsi que 10Go d'Internet mobile pour voyager en Europe.

60Go pour 6,99€/mois et 100Go pour 9,99€/mois chez Prixtel

Prixtel casse également les prix sur le Grand forfait mobile. Il inclut les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et les DOM, ainsi que jusqu'à 100Go d'Internet mobile en France métropolitaine et 15Go à l'international. Son prix évolue lui aussi en fonction de votre consommation de data. Il est ainsi à :

6,99€/mois pendant un an, puis 12,99€/mois si vous consommez moins de 60Go d'Internet mobile.

9,99€/mois pendant un an, puis 15,99€/mois si vous consommez entre 60Go et 80Go d'Internet mobile.

12,99€/mois pendant un an, puis 18,99€/mois si vous consommez entre 80Go et 100Go d'Internet mobile.

Pour ceux qui ont besoin d'une enveloppe de data encore plus importante, Prixtel propose finalement le forfait mobile Le géant dont les tarifs sont les suivants :

9,99€/mois pendant un an, puis 15,99€/mois si vous consommez moins de 100Go d'Internet mobile.

12,99€/mois pendant un an, puis 18,99€/mois si vous consommez entre 100Go et 130Go d'Internet mobile.

15,99€/mois pendant un an, puis 21,99€/mois si vous consommez entre 130Go et 160Go d'Internet mobile.

Cette offre inclut les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et les DOM, ainsi que 15Go de roaming. Vous pouvez également souscrire une option 5G pour 5€/mois supplémentaires.

En souscrivant une offre mobile Prixtel, vous faites le choix d'un opérateur responsable qui compense toutes les émissions carbones provoquées par l'utilisation de votre offre par la plantation d'arbres dans les forêts françaises. Prixtel est ainsi un opérateur neutre en CO2.

Précisons finalement qu'en cas de problème, vous pouvez contacter l'assistance Prixtel 24h24 et 7j/7 via l'application mobile Prixtel ou votre Espace client.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.