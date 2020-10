Forfait Mobile pas cher : Cdiscount propose 30 Go à 2,99 € par mois

Proposé à la mi-septembre, le forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 € est de retour jusqu'au 1er novembre 2020 inclus. Une offre sans engagement, qui comblera les besoins des personnes à la recherche d'un forfait mobile pas cher, proposant une enveloppe internet, les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine mais aussi 10 Go en 4G en EU/DOM.

Si votre budget pour un forfait mobile n'excède pas les 5 euros par mois, l'offre qui propose Cdiscount Mobile est susceptible de s'encadrer avec cette dernière. En effet, l'opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux mobiles d'Orange, SFR et Bouygues Telecom propose à nouveau jusqu'au 1er novembre son forfait 30 Go à 2,99 € pendant 6 mois. au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel du forfait passe à 12,99 €.

En souscrivant à cette offre, c'est donc une économie de 60 euros que vous réalisez sur la période. Sans engagement, vous pourrez le moment venu, résilier sans frais supplémentaires pour vous tourner vers une offres similaire ou plus avantageuse. La carte SIM est facturée 10 € une seule fois lors de la commande.

Les services inclus dans le forfait sont les suivants : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 30 Go en 4G. Il à également l'avantage de pouvoir être utilisé dans l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous bénéficier aussi des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine ainsi qu'une enveloppe Web de 10 Go en 4G en EU/DOM.

Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, si cette offre ne vous convainc pas, nous vous invitons à découvrir celle qui serait susceptible de répondre le mieux à vos besoins en consultant notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles, ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 100 Go, celles sur les forfaits mobiles pas cher proposés par B&You, Free, Red by SFR et Sosh encore valables quelques jours.