Découvrez ces forfaits CHOC de 100 Go à 7,99 € et 130 Go à moins de 10 € (pas que la première année)

Envie de souscrire à un forfait mobile pas cher avec une grosse enveloppe de data ? C'est possible chez Cdiscount Mobile où l'opérateur français virtuel propose à prix choc deux offres mobiles. Contenant 100 Go et 130 Go de données, ils sont valables sans limite de durée (prix qui n'augmente pas après un an).

RETROUVEZ LES FORFAITS 100 GO ET 130 GO À MOINS DE 8 et 10 €

Cdiscount Mobile a décidé de dégainer deux nouvelles offres mobiles pour les gros consommateurs de data. Ainsi, jusqu'au mardi 7 juin 2022 inclus, l'opérateur MVNO basé sur le réseau Bouygues Telecom suggère à ses nouveaux clients de souscrire à un forfait mobile 100 Go au prix mensuel de 7,99 euros ou à un forfait mobile 130 Go au tarif de 9,99 euros par mois.

Pour information, les deux forfaits mobiles ne nécessitent aucun engagement et n'ont aucune condition de durée puisque leurs prix respectifs sont valables au-delà de la première année. À part les 100 Go de data ou les 130 Go de données mobiles avec une couverture en 4G, le forfait Cdiscount Mobile inclut des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

On retrouve également les appels, les SMS et les MMS illimités pour l’Union Européenne et les DOM et une enveloppe web de 12 Go ou de 13 Go. Les destinations concernent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Pour information, la carte SIM est au prix unique de 10 euros est est envoyée dans un délai de quelques jours par voie postale.

Si les offres Cdiscount Mobile ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours jeter un œil à notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment.