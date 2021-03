Forfait mobile : Orange casse le prix de son offre de 70 Go

En prévision du printemps 2021, Orange a décidé de casser le prix de son offre portant sur un forfait 70 Go. Ainsi, pendant une durée limitée, il sera possible de souscrire au forfait mobile en question à seulement 9,99 euros par mois durant 1 an.

Alors qu'il ne reste que quelques jours pour profiter du forfait Free Mobile 80 Go à 10,99€, Orange a dévoilé une offre mobile avec 10 Go en moins et pour 1 euro moins cher.

Ainsi, jusqu'au jeudi 29 avril 2021 inclus, le numéro 1 des télécoms permet d'avoir un forfait mobile de 70 Go pour 9,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Au-delà de la période d'un an, le prix mensuel du forfait mobile passera à 34,99 euros. Le forfait concerné contient des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. On retrouvera aussi des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. La carte SIM est facturée au prix unique de 10 euros et sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier.

