Forfait mobile : Orange casse à nouveau le prix de offre 70 Go

Besoin d'alléger vos prochaines factures en souscrivant à un forfait mobile pas cher ? C'est possible grâce à ce bon plan où Orange casse à nouveau le prix de son offre comprenant 70 Go de data. Le forfait en question est proposé à moins de 10 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE ORANGE

Même si l'édition printanière des French Days 2021 a récemment pris fin en ce début du mois de juin, il est encore possible de profiter des bonnes affaires, notamment dans le domaine des forfaits mobiles.

Ainsi, jusqu'au vendredi 9 juillet prochain à 9 heures précises, Orange vous permet de souscrire à son forfait mobile de 70 Go pour 9,99 euros par mois avec un engagement d'un an. À l'issue de la période des 12 mois, le tarif mensuel du forfait mobile passera à 34,99 euros.

Le forfait associé à l'offre Orange comporte des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Il y a également des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. La carte SIM est facturée au montant de 10 euros et sera envoyée par voie postale. Si vous n'êtes pas convaincus par l'offre, sachez que vous pouvez jeter un oeil à notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver celui qui vous correspond le mieux.