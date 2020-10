Forfait mobile : arrêtez de payer trop cher grâce à cette offre

Vous en avez marre de payer des factures conséquentes à cause de votre forfait mobile qui vous revient cher ? Grâce à Cdiscount Mobile, vous pouvez faire des économies avec un forfait mobile de 100 Go à seulement 9,99 euros par mois pendant 12 mois.

Jusqu'au mercredi 21 octobre 2020 inclus, Cdiscount Mobile permet à ses nouveaux clients de souscrire au forfait sans engagement 100 Go à 9,99€/mois pendant une période d'un an. Au terme de la durée des 12 mois, le prix mensuel du forfait passera à 20 euros. L'offre étant sans engagement, les clients seront libres d'aller voir un autre opérateur.

Le forfait en question comprend les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobiles de 100 Go en 4G. Il vous accompagne aussi au sein de l'Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web dédiée de 10 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Pour terminer, la carte SIM est facturée une seule fois à hauteur de 10 euros lors de la commande et il est possible de conserver son numéro de mobile actuel grâce à l'identifiant RIO.

