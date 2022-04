Forfait compatible 5G : Coriolis dégaine la Série Limitée 120 Go à seulement 11,99€ et pas seulement la 1ère année

Du 20 avril au 3 mai 2022, Coriolis Telecom met en promotion un nouveau forfait mobile. La Série Limitée 120 Go sans engagement coûte un peu moins de 12 € par mois. Il s’agit d’une offre pensée pour ceux qui désirent profiter du meilleur d’internet tout en ayant la possibilité de rester connecté avec leurs proches. En effet, elle inclut des appels et SMS illimités. Découvrons en détail les avantages de cette formule d’abonnement proposée par le MVNO français.

Profitez de ce bon plan

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent adopter un forfait mobile complet et pas cher. Coriolis Telecom déploie jusqu’au 03 mai, une promotion alléchante autour de la série limitée 120 Go sans engagement. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un abonnement mobile qui ne nécessite aucun engagement de la part du client. On est donc libre de changer d’offre ou d’opérateur.

Il est intéressant de souligner que le tarif qui s’élève à 11,99 € par mois est sans condition de durée. En d’autres termes, il est valable à vie et pas seulement pendant la première année. Sur le plan internet, en plus de l’enveloppe web de 120 Go utilisables en France sur les réseaux SFR et Orange, l’opérateur mobile virtuel propose 8 Go de data pour surfer sur la Toile en Europe, dans les territoires d’Outre-mer (DOM / COM). Dans la version normale de l’offre, l’abonné bénéficie d’une vitesse de connexion 4G / 4G+. Cependant, il est également possible de surfer en 5G pour un supplément de 5 € par mois.

En ce qui concerne les autres services, le forfait Coriolis 120 Go sans engagement comprend des appels voix illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et vice-versa depuis l'UE et DOM/COM. Les SMS et les MMS sont illimités vers les mobiles métropolitains et depuis la zone euro ainsi que les DOM/COM.

Forfait Coriolis sans engagement 100 Go

Ce forfait, proposé au prix de 9,99 € par mois pendant 12 mois puis 16,99 €/mois, procure une enveloppe data de 100 Go utilisables sur le territoire national. Qui plus est, l’abonné bénéficie de 12 Go de data pour surfer sur le web à l’étranger (dans l’UE et les DOM / COM). Les appels/SMS/MMS sont également illimités.

Forfait Coriolis sans engagement 200 Go

S’adressant principalement aux utilisateurs ayant une consommation de données assez élevée, le forfait Coriolis 200 Go sans engagement permet de surfer en 5G (moyennant 5 € supplémentaires par mois). Accessible à 13,99 € par mois (tarif valable pendant un an) puis 19,99 €, l’offre inclut une enveloppe web de 200 Go, dont 14 Go pour profiter d’internet en dehors de la France. Bien entendu, les appels/SMS/MMS sont illimités.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Coriolis.