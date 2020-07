Forfait 30 Go à 2,99 € pendant 6 mois, la meilleure offre Cdiscount Mobile de l’été

Avis aux personnes à la recherche d’un forfait mobile pas cher : Cdiscount propose jusqu’au 7 juillet 2020 une nouvelle offre mobile à destination des nouveaux clients. Jusqu’à cette date, le forfait Cdiscount Mobile 30 Go est à 2.99 € par mois pendant 6 mois. Sans engagement, son tarif mensuel passe au delà de la période promotionnelle à 12,99 €.

En ce premier jour du mois de juillet, Cdiscount lance une nouvelle offre mobile pour les personnes à la recherche d’un forfait pas cher. Pour rappel ou à titre d’information, le MNVO Cdiscount Mobile exploite les réseaux des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom par le biais de NRJ Mobile. Jusqu’au 7 juillet 2020 inclus, il est possible de souscrire au forfait 30 Go à 2,99 € par mois pendant 6 mois.

Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel du forfait passe à 12,99 €. Etant sans engagement, rien ne vous empêche de résilier le moment venu pour vous tourner vers une offre plus avantageuse. Les services inclus en France Métropolitaine sont les suivants : Appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 30 Go en 4G.

Depuis l’’Union Européenne et dans les DOM, vous bénéficiez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine ainsi que d’une enveloppe Web de 10 Go en 4G en EU/DOM. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée 10 € lors du processus de souscription.

