Ford Mustang Mach-E : 119 km avec seulement 10min de charge

La Mustang Mach-E, le prochain SUV électrique de Ford, promet de parcourir 199 kilomètres avec seulement 10 minutes de recharge sur une borne rapide.

En novembre 2019, Ford levait le voile sur le Mustang Mach-E, une tout nouveau SUV électrique dont les principaux arguments étaient les performances et l’aérodynamisme. En ce vendredi 15 mai, le constructeur américain accélère sa communication autour de son prochain véhicule et dévoile de nouveaux détails sur son autonomie et sa recharge.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Ford est heureux d’annoncer que le SUV sera capable de parcourir 119 kilomètres après seulement 10 minutes de recharge sur une borne rapide. Quelques mois en arrière, les premières simulations sur ordinateur affirmaient que le véhicule pourrait encaisser 93 km, toujours avec 10 minutes de recharge seulement.

À lire également : Ford dévoile un séduisant prototype de Mustang électrique avec boîte de vitesse manuelle

Or, les essais sur route ont permis aux ingénieurs de Ford d’obtenir 30% de gains par rapport aux simulations initiales. « Les fans de Mustang sont des amoureux de la route. Moins de temps de recharge signifie plus de temps pour profiter de la route », clame le constructeur dans son communiqué. Hormis cette donnée intéressante au demeurant, Ford dévoile d’autres chiffres bien plus significatifs.

En effet, le Mustang Mach-E équipée d’une batterie de haute autonomie passera de 10 à 80 % en 45 minutes. Sur une batterie standard de 75 kWh, on descend à 38 minutes.

À lire également : Voiture électrique – Ford annonce 600 km d’autonomie pour sa future Mustang électrifiée

Des mises à jour à distance

Outre sa belle autonomie, le Fort Mustang Mach-E va s’appuyer sur le système SYNC pour mettre à jour ses fonctionnalités, que ce soit au niveau des performances ou du système d’infodivertissement. D’après les dires du constructeur, l’installation de ces MAJ ne nécessitera pas de stopper le véhicule ou de le redémarrer. Elles s’installeront en arrière-plan. De fait, il reviendra au conducteur de choisir quand il veut procéder à la mise à jour. Ford assure que le téléchargement et l’installation de ces correctifs ne prendront pas plus de deux minutes.

Source : Ford