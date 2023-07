Ford est encore obligé de baisser le prix d’un de ses véhicules à cause de Tesla

Le constructeur automobile a annoncé des baisses de prix significatives pour son pick-up électrique Ford F-150 Lightning. En cause, l'amélioration de l'efficacité de la fabrication, mais aussi une rivalité certaine avec Tesla.

Bonne nouvelle pour les clients de Ford, le constructeur automobile américain a considérablement réduit le prix de son pick-up électrique F-150 Lightning. Depuis le lancement du F-150 Lightning à la mi-2021, Ford avait augmenté les prix à plusieurs reprises, invoquant notamment « des augmentations significatives du coût des matériaux » pour les composants clés des batteries des véhicules électriques, tels que le lithium, le cobalt et le nickel.

Heureusement, la tendance s’inverse enfin, et les clients peuvent désormais profiter de baisses de prix jusqu’à 10 000 dollars. Les prix de toutes les versions, y compris la version haut de gamme Platinum, baisseront d'au moins 6 000 dollars par rapport aux niveaux fixés en mars.

Le F-150 Lightning voit son prix chuter juste avant le lancement du Cybertruck

La baisse de prix du F-150 Lightning coïncide étrangement avec le début de la production du Cybertruck, le pick-up futuriste de Tesla. Si Ford a déclaré que ces réductions sont dues à « l'augmentation de la capacité des usines, à la poursuite des travaux d'adaptation de la production et des coûts, et à l'amélioration des coûts des matières premières des batteries », celles-ci arrivent à un excellent moment pour l’entreprise.

En effet, Ford se prépare à l’arrivée du Cybertruck de Tesla, l’un des véhicules les plus attendus de ces dernières années. Annoncé en 2019, il aura finalement fallu attendre près de 4 ans avant que les premiers exemplaires quittent les usines de l’entreprise d’Elon Musk.

Désormais, la version la plus chère du Lightning, la version Platinum avec une grande autonomie, sera désormais proposée à partir de 91 995 dollars, contre un peu plus de 98 000 dollars auparavant. Le modèle d’entrée de gamme est lui maintenant disponible à 49 995 dollars. On ne sait pas encore combien coûtera le Cybertruck de Tesla, mais Elon Musk a déjà annoncé la couleur. Sur Twitter, le milliardaire a vivement critiqué son concurrent, en déclarant qu’il était bien trop cher. On peut donc s’attendre à des tarifs encore plus compétitifs pour le pick-up de Tesla.