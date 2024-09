Ford a une idée géniale pour empêcher le vol de votre voiture, on ne s’y attendait pas

Le constructeur automobile Ford imagine un système de surveillance des véhicules résolument futuriste. Il pourrait même servir à tout autre chose. Voici à quoi il ressemble.



Alors que les vols de voitures sont de plus en plus nombreux, leurs propriétaires doivent trouver de nouvelles manières de s'en prémunir. Tout le monde n'a pas la chance de posséder un Cybertruck dont le verre blindé résiste aux tentatives de larcin après tout. Vous pouvez vous tourner vers l'installation d'une caméra au niveau du garage par exemple, ou bien celle d'un système d'alarme. Le problème est que les voleurs connaissent bien ces méthodes et savent souvent comment les contourner.

Il faudrait quelque chose de plus dissuasif, et surtout qui pourrait fonctionner dans n'importe quelle situation. Dans la rue, sur un parking, chez vous… Le constructeur américain Ford a trouvé une solution. En tout cas une idée qui, sur le papier, est très séduisante. Encore à l'état de brevet, il faudra sûrement longtemps avant qu'elle voit le jour à grande échelle. On espère cependant qu'elle ne sera pas abandonnée, d'autant que ses applications iraient au-delà de la surveillance des véhicules.

Ford veut faire surveiller votre voiture par un système inédit

À l'aide d'une “pluralité de modules de caméra holographique intégrés“, Ford imagine une voiture qui peut “projeter des hologrammes mobiles et interactifs à l'intérieur et à l'extérieur” de cette dernière.

Vous devinez sûrement où l'entreprise veut en venir : dissuader les voleurs à l'aide d'hologrammes de chiens de garde ou de policiers, comme sur l'illustration ci-dessous. Le réalisme serait accentué par la possibilité de les faire bouger. Vous pourriez même faire croire que quelqu'un est sur le siège passager pendant que vous faites une course dans un magasin.

Les plus imaginatifs d'entre vous seront ravis d'apprendre que le système peut “former un hologramme d'un gros ours polaire […] qui peut être projeté comme s'il conduisait le véhicule“. L'animal serait sûrement plus dissuasif devant ce dernier, mais le fabricant veut sûrement éviter de provoquer la panique dans le voisinage.

Ça ne s'arrête pas là. Ford explique que les hologrammes peuvent servir à, par exemple, projeter les menus des restaurants alors qu'on s'en approche pour s'y rendre, avec la possibilité de passer commande directement depuis l'interface 3D. C'est toujours mieux que l'affichage de publicités sur les écrans de la voiture.