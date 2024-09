Ford a une idée surprenante pour ses voitures, et elle ne plaira vraiment pas à tous

Ford a déposé un brevet pour introduire des publicités dans ses voitures. Une idée qui suscite des inquiétudes, car cela pourrait être intrusif et devenir gênant pour les conducteurs et passagers.

L’avenir de l’automobile évolue rapidement, entre la conduite autonome qui s’améliore avec Tesla et les voitures modulaires comme celles de Xpeng, prêtes à s’envoler. Les constructeurs repoussent les limites de l’innovation, intégrant des systèmes de plus en plus sophistiqués dans les véhicules. La technologie embarquée devient essentielle pour offrir des services plus personnalisés et répondre aux attentes des conducteurs de demain.

Dans cette course à l'innovation, Ford a récemment déposé un brevet qui décrit un système capable d'intégrer des interactions inédites dans ses véhicules. Ce dispositif serait capable de recueillir diverses informations comme la position GPS, la vitesse de la voiture et même le niveau sonore dans l’habitacle pour activer certaines fonctions. Mais ce qui interpelle le plus, c'est la manière dont ces données pourraient être utilisées pour diffuser des publicités personnalisées directement sur les écrans du véhicule ou via ses haut-parleurs.

Ford veut diffuser des publicités ciblées directement dans ses voitures

Le système décrit dans le brevet s’adapte au contexte de conduite. Par exemple, lorsqu’il y a une pause dans une conversation, il pourrait jouer une publicité audio, ou, si le véhicule approche de commerces, une vidéo promotionnelle pourrait apparaître. Il est également précisé que la quantité de publicités pourrait être modulée en fonction des réactions des passagers, en apprenant à ajuster le contenu selon leur tolérance. Ce niveau de personnalisation va vraiment loin et pourrait rendre la présence de ces pubs particulièrement envahissante dans l’espace privé des utilisateurs.

Même si Ford a déposé ce brevet, il n’est pas certain que cette technologie soit intégrée dans ses futurs véhicules. Cependant, un tel système pourrait devenir rapidement intrusif pour les conducteurs et les passagers. Certains pourraient voir un avantage si ce dispositif permettait de réduire le coût des voitures ou des abonnements, mais l'idée d’y intégrer des publicités risque de ne pas plaire à tout le monde.