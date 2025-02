Fitbit Sense et Versa 3 : vous ne pourrez pas échapper à cette mise à jour qui ruine leur autonomie

Les propriétaires de certains modèles Fitbit risquent de voir l’autonomie de leur appareil chuter après une mise à jour imposée par Google. Ce correctif vise à éviter des risques de surchauffe, mais il dégrade les performances des batteries concernées.

Après le Pixel 4a, c’est au tour de certains Fitbit Sense et Versa 3 de recevoir une mise à jour qui réduit leur autonomie. Google a identifié un risque de surchauffe de la batterie sur un nombre limité d’appareils et a décidé d’appliquer une correction logicielle. Mais cette dernière a un effet secondaire problématique : elle diminue la capacité de la batterie, et oblige les utilisateurs à recharger plus souvent leur montre connectée.

Pour compenser ce désagrément, Google met en place un programme permettant aux utilisateurs concernés de réclamer une compensation de 50 $. Cependant, cette offre est pour l’instant limitée aux États-Unis, et Google n’a pas encore confirmé si les utilisateurs en France et en Europe pourront aussi en bénéficier.

Autre point frustrant : aucune option de remplacement de la batterie n’est prévue, contrairement à ce que l’on pourrait attendre d’un problème matériel. Pire encore, si les utilisateurs refusent d’installer la mise à jour, leur montre pourrait se réinitialiser d’elle-même, entraînant la perte de certaines données personnelles.

Google force l’installation de la mise à jour sur les Fitbit Sense et Versa 3 sous peine de réinitialisation

Google a commencé à déployer la mise à jour immédiatement, et tous les propriétaires de Fitbit Sense et Versa 3 recevront la notification dans les prochaines semaines. Dès qu’elle est disponible, il faut l’installer manuellement. Cependant, ceux qui tardent trop à le faire risquent de voir leur appareil se réinitialiser automatiquement. Cette réinitialisation effacera plusieurs paramètres, y compris les alarmes, objectifs, cartes de paiement enregistrées et notifications, avant d’appliquer la mise à niveau sans laisser d’autre choix aux utilisateurs.

Cette décision suscite de nombreuses critiques, d’autant plus que Fitbit ne propose aucune solution de réparation. Contrairement aux smartphones, les montres connectées sont difficiles à démonter, et Google ne prévoit aucun remplacement de celles-ci, ce qui limite les alternatives. Certains utilisateurs pourraient être tentés de refuser la mise à jour, mais l’impossibilité de désactiver la réinitialisation forcée les contraint à l’accepter. L’entreprise n’a pas précisé l’ampleur exacte du problème, mais il est possible que même des modèles initialement non concernés voient leurs performances affectées, comme ce fut le cas avec le Pixel 4a.

Pour ceux qui possèdent encore un Fitbit Sense ou Versa 3, accepter l’offre de compensation semble être la seule option viable. Si le programme est étendu à l’Europe, Fitbit devra clarifier rapidement sa position pour éviter une vague de mécontentement.