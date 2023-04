Firefox version 112 pour Android imite Chrome et adopte enfin cette fonctionnalité indispensable

Malgré toutes ses qualités, Firefox pour Android est loin d'être un navigateur très populaire. Il est plus que temps que Mozilla y implémente les gestes et fonctionnalités préférés des internautes.

Mozilla a publié hier Firefox v112 pour Android. Si la mise à jour est sortie sans grand bruit, elle apporte principalement des corrections de sécurité, on notera l’ajout discret d’une fonctionnalité fort pratique : le pull-to-refresh. Cette fonctionnalité qui permet de rafraîchir une page en tirant l’écran vers le bas est proposée sur Chrome pour Android, initialement dans les options cachées, depuis 2015.

Les versions mobiles et desktop du navigateur de Google sont les plus utilisées dans le monde, avec des parts de marché allant de 60 % à 65 %. En sept ans d’existence, ce geste anodin est donc complètement passé dans les habitudes des internautes, et son absence se faisait cruellement ressentir dans Firefox pour Android. Jusqu’à présent, les partisans du panda roux devaient taper sur le bouton « Rafraîchir » du navigateur pour charger un nouveau contenu à l’écran. Cela ne prend certes qu’une seconde, certes, mais c’est beaucoup moins instinctif que le pull-to-refresh.

Firefox pour Android adopte le pull-to-refresh disponible sur Chrome depuis 2015

Parmi les autres nouveautés proposées dans Firefox pour Android version 112, les développeurs annoncent également des améliorations ergonomiques pour l’utilisateur. Ainsi, « les utilisateurs peuvent désormais choisir d’être interrogés chaque fois qu’ils ouvrent un lien qui s’ouvrirait dans une autre application ». De même, les designers de l’application ont amélioré l’accessibilité de leur produit en modifiant les boutons trop « petits et difficiles à utiliser ». Dans le même ordre d’idées, ils ont résolu le problème qui empêchait les utilisateurs de zoomer à 100 % sur certaines pages. Autant de petits détails qui rendront les sessions de navigation plus efficaces et rapides.

La part d’internautes utilisant Firefox sur Android est minime comparée à celles de Chrome. À tel point qu’elle est comptabilisée dans la rubrique « Autres navigateurs » par les instituts comme StatCounter. Mozilla tente de combler l’écart qui sépare son produit de celui de Google en insistant sur une meilleure confidentialité, avec la protection anti-cookies étendue à Android, notamment, et sur une utilisation moins intensive des ressources système.

Source : Mozilla