Firefox 93 disponible : fonctionnalités, vie privée, performances, voici les nouveautés

Firefox 93 vient tout juste d'être déployé par Mozilla. Fonctionnalités, vie privée et confidentialité, améliorations des performances, voyons ensemble quelles sont les nouveautés apportées par cette version du célèbre navigateur de recherche.

Difficile d'occuper la scène médiatique ce 5 octobre 2021, surtout lorsque Microsoft se décide à déployer la version finale stable de Windows 11. Et oui, dans l'ombre du lancement du nouvel OS, les équipes de Mozilla ont déployé ce mardi la dernière version de leur navigateur Firefox 93. Sans surprise, cette nouvelle mouture apporte son lot de correctifs et de fonctionnalités et améliorations diverses que nous allons détailler ensemble ci-dessous.

Commençons d'abord par les nouveautés, avec une prise en charge du format AVIF pour les images, un format basé sur le codec vidéo libre de droit AV1. Il permet aux sites web de réaliser d'importantes économies de bande-passante par rapport aux autres formats d'image existants. Ensuite, Firefox se dote d'un système inédit pensé pour éviter les crash du navigateur.

En effet, lorsque la mémoire système disponible est dangereusement faible, le navigateur prendra l'initiative de “décharger” automatiquement les onglets en fonction de la date d'accès, de leur utilisation de la mémoire et d'autres attributs. Il suffira de cliquer à nouveau sur l'onglet en question pour le recharger.

Firefox 93 bloquera les téléchargements issus des pages non sécurisées

Le volet sécurité profite également d'ajouts appréciables. Depuis Firefox 91, le navigateur peut effacer l'ensemble des cookies de pistage à la demande de l'utilisateur. Mozilla poursuit ses efforts pour renforcer la confidentialité et la sécurité avec le blocage systématique des téléchargements qui proviennent de sites non sécurisés (non HTTPS). Un message s'affichera sur votre écran pour vous informer que le fichier en question vient d'un site non sécurisé. Bien entendu, vous restez libre de le télécharger ou non.

La troisième version de SmartBlock est également de la partie. Ce système introduit sur Firefox 87 remplace les scripts des sites web considérés comme des trackers par des substituts locaux. Le principe est de préserver votre vie privée tout en permettant aux sites qui dépendent de ces trackers de fonctionner correctement. Cette nouvelle version de SmartBlock prend en charge davantage de scripts publicitaires de Google.

On notera enfin l'introduction de Firefox Suggest, une nouvelle fonctionnalité qui fournit des suggestions de sites web dans la barre d'adresse. Le navigateur se sert par exemple de votre localisation pour vous proposer d'autres sites (en rapport avec votre recherche) susceptibles de vous intéresser.