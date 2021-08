Firefox 91 efface tous les cookies de pistage pour naviguer en toute confidentialité

Firefox continue sa traque des cookies indésirés. Dans sa nouvelle mise à jour, le navigateur se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui efface toutes les données collectées par un site à la demande de l'utilisateur. Une manière radicale mais efficace de protéger sa vie privée sur le web.

Les cookies ont le pouvoir de pourrir la vie de tous ceux qui souhaitent visiter leurs sites favoris sans être espionnés. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations européennes, ce sont plusieurs minutes, voire heures, par jour gaspillées à interdire l'accès à ses données personnelles. Même là, certaines pages contiennent des cookies cachés qu'il est impossible de désactiver. Firefox, grand défenseur de la vie privée, propose d'ores et déjà une protection efficace contre ces derniers.

Sa nouvelle version, Firefox 91, va encore plus loin. Le navigateur permet désormais d'effacer entièrement toutes les données collectées par un site. Pour cela, il crée ce que Mozilla décrit comme un “bocal à cookies” spécifique à chaque site qu'il est possible de supprimer d'un simple clic. Cette fonctionnalité, intitulée “Nettoyage avancé des cookies”, empêche ainsi les sites de communiquer entre eux les informations personnelles des internautes.

Comment supprimer tous les cookies de pistage sur Firefox

À partir de maintenant, il est donc plus simple d'effacer entièrement son passage sur page web. Pour cela, il faut se rendre dans Paramètres > Vie privée et sécurité > Cookies et données de sites puis cliquer sur le bouton Gérer les données. Firefox affiche alors tous les bocaux à cookies ainsi que deux options : Supprimer les sites sélectionnés, qui efface donc les cookies collectés par un site, et Tout supprimer, qui efface entièrement l'historique.

“La nouvelle approche de Firefox 91 en matière de suppression des cookies empêche les violations cachées de la vie privée et vous permet de voir facilement quels sites web stockent des informations sur votre ordinateur”, explique Mozilla. “Cela signifie que vous pouvez facilement reconnaître et supprimer toutes les données qu'un site web a stockées sur votre ordinateur, sans avoir à vous soucier des données restantes de tiers intégrées dans ce site web”.

La mise à jour Firefox 91 est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez l'installer à partir du site de Mozilla ou en passant par Paramètres > Mises à jour de Firefox > Rechercher des mises à jour.

Source : Mozilla