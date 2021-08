Des films Full HD arrivent sur les sites pirates quelques heures après la sortie au cinéma

Les films téléchargés sur des sites pirates sont de meilleure qualité qu'auparavant. Depuis la crise sanitaire, certains studios proposent en effet leurs métrages directement sur des plateformes de streaming. C'est notamment le cas de Disney. Dès lors, les pirates récupèrent un fichier en excellente qualité sur une plateforme officielle plutôt que de filmer en cachette dans une salle de cinéma.

Les mesures de confinement contre le Covid-19 ont obligé les salles de cinéma à fermer leurs portes dans la plupart des pays. Dans l'impossibilité de proposer leurs productions dans les salles obscures, de nombreuses sociétés de production se sont tournées vers les plateformes de VOD.

Disney a ainsi choisi de proposer le film Mulan directement sur Disney+, son nouveau service de streaming. La firme a aussi procédé de la sorte avec Black Widow, la dernière production Marvel Studios. En miroir de Disney, Warner Bros a décidé de sortir tous les films prévus au cinéma en 2021 sur HBO Max en simultané. Le studio accorde néanmoins une exclu de 45 jours aux cinémas suite à un accord avec AMC. In fine, la plupart des blockbusters débarquent désormais en même temps au cinéma et sur des services de VOD.

Pourquoi les films téléchargés sur des sites pirates sont de meilleure qualité ?

Ces nouvelles pratiques ont un impact sur la qualité des films proposés sur des sites pirates, rapporte le Wall Street Journal. Désormais, les internautes qui mettent en ligne des copies pirates ne sont plus obligés de se rendre dans une salle obscure pour filmer le métrage avec un caméscope. Evidemment, ces versions piratées en salles étaient de piètre qualité. On y voyait souvent la tête des spectateurs assis devant ou on entendait des commentaires au beau milieu du film. Bien souvent aussi, l'image n'arrêtait pas de trembler.

Alors que la sortie simultanée en streaming devient la nouvelle norme, les pirates sont en mesure d'obtenir un fichier de qualité directement d'une source officielle, à savoir Disney+ ou encore HBO Max par exemple. Auparavant, il fallait attendre la sortie en DVD d'un film (plusieurs mois après la sortie au cinéma) pour espérer le trouver en bonne qualité sur un site de téléchargement illégal. De nos jours, des films en HD, Full HD et en 4K sont disponibles dans les heures qui suivent la sortie en salles.

