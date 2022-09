FIFA 23 : ne laissez pas les commentateurs se moquer de vous, désactivez-les !

FIFA 23 est d'ores et déjà disponible en accès anticipé via EA Play. L'occasion pour les joueurs de découvrir une nouvelle fonctionnalité mise en place par EA : la possibilité de désactiver les critiques négatives des commentateurs. Une option appréciable pour les joueurs soucieux de préserver leur égo.

Depuis ce mardi 27 septembre 2022, FIFA 23, le dernier épisode de la franchise d'EA Sports, est disponible en accès anticipé via EA Play. En effet, les abonnés à la plateforme gaming peuvent donc essayer avec un peu d'avance la simulation de foot, dont la sortie officielle est toujours prévue est consoles et PC ce 30 septembre.

De fait, de nombreux joueurs ont pu déjà explorer les menus à la recherche de fonctionnalités inédites. L'une d'entre elles a retenu notre attention. En effet, il est désormais possible de désactiver les citriques négatives des commentateurs dans les paramètres principaux du jeu.

Débarrassez-vous des critiques des commentateurs sur FIFA 23

En cochant cette case donc, les commentateurs ne vous feront pas remarquer vos mauvaises performances en jeu, et se contenteront donc de décrire les actions du match ou de conter des anecdotes sur les équipes. Mais d'après les premiers retours des joueurs, la chose ne fonctionne pas particulièrement bien.

En effet, des joueurs américains affirment que Derek Rae et Stewart Robson (les commentateurs des versions britanniques et américaines) continuent à envoyer quelques pics aux joueurs bien que l'option soit désactivée. Il faut espérer que la mise à jour Day One du jeu règle ce souci.

Quoi qu'il soit, il s'agit d'une option bienvenue à même d'offrir une expérience plus “positive” disons pour les joueurs. On pense notamment aux plus jeunes. Pour rappel, EA a dévoilé récemment un nouveau système pour faire la peau aux tricheurs sur la version PC du titre.

L'éditeur américain a présenté le EA AntiCheat (EAAC), un nouveau système anti-triche développé en interne au niveau du noyau. EA précise par ailleurs que cet outil défendra également les joueurs console contre les joueurs PC malveillants. En effet, FIFA 23 sera le premier titre de la saga à proposer du cross-play entre PC, Xbox et Playstation. Si vous êtes curieux à l'idée de connaître les principales innovations apportées sur le jeu, EA a publié une longue vidéo de gameplay de FIFA 23 en juillet 2022.

Source : Eurogamer