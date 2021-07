FIFA 22 : découvrez le rendu ultra réaliste de l’Hypermotion dans ce nouveau trailer

FIFA 22 s'illustre à travers un nouveau trailer. Plus précisément, EA a décidé de mettre en avant la nouveauté phare de cet opus : la technologie Hypermotion.

Le 12 juillet 2021, EA a profité de la victoire de l'Italie à l'Euro 2021 pour présenter la toute première bande-annonce de FIFA 22, le prochain épisode de sa célèbre simulation sportive. L'éditeur en a profité pour dévoiler brièvement la principale nouveauté de cet opus : l'HyperMotion. EA étant resté avare en informations, on attendait d'en savoir plus sur cette technologie qualifiée de “révolutionnaire” par EA.

C'est désormais le cas, puisque l'entreprise américaine vient de diffuser un nouveau trailer centré sur l'HyperMotion. Pour résumer, cette technologie va permettre au jeu de prendre une tout autre dimension, en intégrant “la toute première capture de mouvement” de 22 joueurs de football professionnels en simultané et à haute intensité. Jusqu'alors les développeurs d'EA capturaient les mouvements d'un seul joueur.

De fait, les équipes d'EA peuvent enregistrer et retranscrire en jeu toute l'intensité et la technicité du football. Touches de balles, tacles, sprint, dribbles, communications gestuelles, jeu de tête et en l'air, tirs au but, EA va rajoute au total plus de 4000 animations dans FIFA 22, pour un rendu toujours plus réaliste.

EA veut révolutionner FIFA avec l'HyperMotion

Comme le précise le géant du jeu vidéo, ce sont plus de 8,7 millions d'images qui ont été capturées, puis transformées en données et animations. Il faut ajouter à cela une physique du ballon remaniée, une intelligence artificielle retravaillée bien plus réactive et crédible que par le passé, “des sprints explosifs, de nouvelles tactiques d'attaque, une expérience de match encore plus immersive et d'autres avancées fondamentales sur tout le terrain”, assure EA.

Dans le trailer, EA en profite également pour rassurer les nombreux joueurs qui n'ont pas pu se procurer une PS5 ou une Xbox Series X. L'éditeur promet que les versions PS4 et Xbox One ne seront pas au rabais. “Ce ne sera pas le cas dans FIFA 22. Si ce que nous avons vu jusqu'à présent se traduit bien dans le produit final, nous allons enfin entrer dans la nouvelle génération FIFA”, garantit l'entreprise.

Pour rappel, la sortie de FIFA 22 est fixée au 1er octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Series S, sur Google Stadia et sur Nintendo Switch.