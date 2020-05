FIFA 21 : le coronavirus ne repoussera pas le jeu, il sortira bien en septembre

FIFA 21 sortira bien en septembre, comme tous les ans. EA a confirmé que le jeu de sport ne subirait pas de retard à cause du coronavirus. Même chose pour les jeux Madden 21 ou NHL 21.

FIFA 21 sera à l’heure. EA a confirmé que sa simulation de football ne serait pas retardée à cause du coronavirus. Même chose pour les jeux NHL 21 et Madden 21, eux aussi habitués à cette fenêtre de sortie. Cette annonce a eu lieu lors de la présentation des résultats financiers du studio le 6 mai. En plus des jeux de sports, EA indique que Command and Conquer Remastered et Burnout Paradise Switch sortiront bien en juin, comme prévu.

L’éditeur précise également que quatre titres réalisés avec des studios tiers ainsi qu’un jeu conçu en interne sont également en développement pour sortir avant la fin de la nouvelle année fiscale (mars 2021). Beaucoup de ces jeux seront présentés lors de l’EA Play Live, un événement virtuel prévu pour le 12 juin (à une heure du matin heure française). Cette conférence remplacera sa traditionnelle présentation de l’E3, salon annulé à cause de la pandémie.

FIFA 21, une édition forcément particulière

Impensable pour EA de se passer de FIFA, sa poule aux œufs d’or. FIFA 20, qui est loin d’être le meilleur millésime, compte 25 millions de joueurs actifs. En plus d’acheter le jeu, ces derniers dépensent leur argent dans le mode FIFA Ultimate Team. EA compte donc énormément sur la version 21 pour continuer à gagner beaucoup.

Comme tous les jeux de sport, FIFA est dépendant de la réalité, en l’occurrence le football. Pratiquement toutes les ligues nationales sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et certaines, comme en France, ont décidé de sonner la fin de la saison. L’Euro 2020 a lui été décalé d’un an et les ligues Européennes sont toujours dans le flou.

Si le retour à la normale est prévu pour septembre, rien n’est encore acquis, cette crise inédite laissant planer beaucoup d’incertitudes. L’Allemagne, qui a pris la décision de reprendre le championnat à partir du 15 mai, servira de laboratoire sur le sujet.

Une fin de saison chaotique qui impactera forcément le contenu du jeu d’EA. Il ne sera peut-être pas possible d’aller au stade supporter son équipe préférée, il faudra alors la faire briller dans le jeu.