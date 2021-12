Fibre optique : attention, ces faux courriers offrant un raccordement sont des arnaques

En ce moment, des individus malveillants envoient des courriers proposant de vous faire raccorder à la fibre optique. Méfiez-vous, il s'agit d'une arnaque en bonne et due forme !

La marche vers le très haut débit progresse à grand pas. La France sera ainsi couverte à 75 % par la fibre optique d'ici la fin de l'année. De plus en plus de foyers et de locaux professionnels sont éligibles. Notamment en zone rurale où le gouvernement a investi 150 millions d'euros pour accélérer le déploiement. Il faut toutefois faire attention. Des escrocs tentent de profiter de la situation pour mettre en oeuvre des arnaques.

Se présentant sous la bannière « Association française pour le déploiement de la fibre », ils envoient des courriers ciblant notamment les communes et les sociétés. « Mettez-vous aux normes grâce à ce déploiement sans aucun changement d'opérateur, aucun frais de mise aux normes ni aucun paiement nécessaire », peut-on notamment lire dans la lettre relayée par le syndicat Manche Numérique. Des courriers de relance sont même transmis si aucune réponse ne vient.

Arnaque à la fibre : n'envoyez surtout aucun document aux escrocs !

Les destinataires sont invités à transmettre des informations par fax et programmer une pré-visite technique en vue de l'installation de la fibre. Si vous avez reçu un tel courrier, n'envoyez surtout aucun document (comme des factures) et n'acceptez aucun rendez-vous. Les personnes malveillantes qui sont derrière ces arnaques cherchent généralement à siphonner vos données personnelles.

Il y a un an, une arnaque à la fibre consistait à dérober les données bancaires de particuliers en installant un logiciel malveillant sur leur ordinateur, rapporte notamment France Bleu. L'escroquerie était réalisée lors de visites par un faux technicien fibre se présentant sous la bannière d'Orange.

Pour éviter de se faire avoir, sachez que le raccordement à la fibre sera seulement réalisé à votre initiative par le fournisseur d'accès Internet (FAI) sélectionné. « Ce sont les FAI nationaux (Bouygues Télécom, Free, SFR et Orange) ou dits locaux, utilisateurs des réseaux déployés, qui commercialisent les offres fibres auprès des particuliers et des entreprises », rappelle ainsi le Département de la Côte d'Or. Voici d'ailleurs comment tester votre éligibilité à la fibre.

Nous vous partageons ci-dessous un exemple de courrier frauduleux :

Source : Manche Numérique