Tesla augmente les prix de toutes ses voitures électriques et la facture est plutôt salée

Tesla procède à une nouvelle revalorisation tarifaire aux États-Unis. Cette fois-ci, tous les modèles de la marque sont concernés. Le constructeur justifie cette augmentation par “une pression inflationniste” au niveau des matières premières et de la logistique.

Décidément, Tesla enchaîne les augmentations de prix. Après avoir boosté le prix de certains modèle Longue autonomie mercredi dernier, la marque américain vient d'annoncer une nouvelle revalorisation tarifaire sur le marché US. Cette fois-ci, la hausse des tarifs concerne l'ensemble des véhicules électriques de l'entreprise.

En moyenne, le prix de chaque modèle a été majoré de 5 à 10 %. La voiture la moins chère et la plus prisée du constructeur, à savoir la Model 3 Rear – Wheel Drive, se négocie désormais à 46 990 $ au lieu de 44 990 $. Quant à la Model X Tri Motor, soit le modèle le plus onéreux proposé par Tesla, son prix a grimpé en flèche, passant de 126 490 $ à 138 990 $. Soit une augmentation de 12 500 $.

Tesla revoit l'ensemble de ses prix à la hausse aux États-Unis

Voici dans la nouvelle grille tarifaire entrée en vigueur aux USA ce mardi 15 mars 2022 :

Model 3 Rear – Wheel Drive : 44 990 $ à 46 990 $

Model 3 Long Range : 51 990 $ à 54 490 $

Model 3 Performance : 58 990 $ à 61 990 $

Model Y Long Range : 59 990 $ à 62 990 $

Model Y Performance : 64 990 $ à 67 990 $

Model S Bi-Motor : 94 990 $ à 99 990 $

Model S Tri-Motor : 129 990 $ à 135 990 $

Model X Bi-Motor : 104 990 $ à 144 990 $

Model X Tri-Motor : 124 490 $ à 138 990 $

Tesla comme Elon Musk n'ont pas donné de justification détaillée concernant cette nouvelle augmentation. La marque a toutefois précisé qu'un certain nombre de facteurs l'a poussé à revoir ses tarifs à la hausse. Tout d'abord, le PDG a expliqué sur Twitter ce lundi 14 mars 2022 que “Tesla et SpaceX subissent une pression inflationniste significative dans le domaine des matières premières et de la logistique”.

En effet, l'inflation a augmenté de 7,9 % depuis le début de l'année aux États-Unis, en raison notamment de la montée des couts de l'énergie, de l'alimentaire et des services tandis que les prix des matières premières essentielles à la fabrication des véhicules électriques comme l'acier, le nickel ou encore le palladium se sont envolés depuis le début du conflit en Ukraine.

Pour rappel, le prix de la Tesla Model 3 en France a grimpé de 6000 €. Résultat, les clients intéressés ne peuvent plus prétendre à l'obtention du bonus écologique maximal. Avec une facture totale désormais fixée à 46 990 €, la Model 3 est seulement éligible au bonus écologique de 2000 € et non de 6000 €.

Source : The Verge